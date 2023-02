Controradio News ore 7.25 - 13 febbraio 2023 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:25 Share Share Link Embed

Controradio News – A sette giorni dal terremoto in Turchia, il contingente di vigili del fuoco italiani è stato avvicendato da un nuovo team composto da quarantotto soccorritori USAR (Urban Search And Rescue) di Lazio, Toscana, Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Umbria e Veneto. Nella giornata di ieri il cambio, con rientro in Italia dei vigili del fuoco arrivati martedì scorso in Turchia. L’arrivo a Pisa dalla Turchia è avvenuto intorno alle ore 3.00 di questa notte presso l’aeroporto militare di Pisa. Successivamente il trasferimento del personale presso il comando di Pisa.

Luigi De Mossi insieme all’assessore all’Istruzione Paolo Benini, ha deciso di tenere aperte le scuole, così come musei, teatri e impianti sportivi. Così, in una nota, in merito alla decisione di non effettuare nuove chiusure ‘preventive’ dei plessi scolastici comunali di ogni ordine e grado. “Non creare panico e gestire le future scosse di assestamento che potrebbero verificarsi sul nostro territorio è l’obiettivo principale da perseguire per il bene di tutti” ha ribadito Benini. Controradio News -Dopo le ultime valutazioni effettuate ieri con il comitato di sicurezza sui dati relativi allo sciame sismico avvenuto a Siena il sindaco

Controradio News – Tornano le azioni dimostrative di Ultima generazione e a Firenze prendono di mira il Palazzo del Pegaso, la sede del Consiglio regionale in via Cavour, imbrattata con vernice (ad acqua) gialla e rossa. Il blitz è stato messo a segno intorno alle 8 di ieri mattina da tre attiviste e attivisti della campagna Non paghiamo il fossile, che sono stati deferiti dai carabinieri in stato di libertà all’autorità giudiziaria, insieme ad un altro attivista che ha girato il video dell’azione. In una nota, Ultima generazione afferma che “la Regione Toscana rappresenta lo Stato sul territorio, e lo Stato italiano paga 18,8 miliardi l’anno di soldi pubblici per incentivare i combustibili fossili.

Controradio News – Firenze ha reso omaggio a Franco Zeffirelli, per i 100 anni dalla nascita (scomparso nel 2019) a cui è stato intitolato un Belvedere, che offre una vista privilegiata sul centro storico della città, e che è stato salutato dal triplice passaggio davanti al piazzale Michelangelo delle Frecce Tricolori, in formazione completa da 10 aerei.

Controradio News – Incidente al Carnevale di Follonica (Grosseto) dove, in piazza XXV Aprile, un pezzo del carro del rione Senzuno, dedicato al film ‘Ritorno al futuro’, si è staccato mentre i carristi lo stavano allestendo per la prima sfilata in programma ieri pomeriggio ed ha colpito tre persone che sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenute le ambulanze che hanno trasportato all’ospedale i tre uomini, tutti volontari del Carnevale, per accertamenti.

Controradio News – Sarà costituita oggi, 13 febbraio, a Firenze l’associazione ‘Davide Astori’, che sarà poi presentata alle 12,30 nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio, alla presenza della famiglia Astori e di numerose autorità. I fini dell’associazione intitolata al capitano della Fiorentina saranno lo studio e la diffusione della storia, dei principi e valori ideali e della cultura del calcio, con giornate di studio in collegate materie scientifiche, giuridiche ed economiche, in occasione delle quali si raccoglieranno fondi da destinare a finalità benefiche connesse all’evento.