Controradio News ore 7.25 – 11 marzo 2022

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Nei prossimi giorni è previsto l’arrivo in Toscana di 21 minori ucraini rimasti orfani, dall’età compresa fra i 3 e i 17 anni. E’ quanto precisa in una nota la Regione Toscana, a fronte della richiesta di disponibilità annunciata dal presidente della Regione Eugenio Giani a margine della firma di un’intesa con la Fism Toscana. “Il punto di riferimento e orientamento principale sarà l’Istituto degli Innocenti che garantirà una prima accoglienza temporanea e straordinaria”, ha sottolineato Giani, che insieme alla presidente dell’Istituto Maria Grazia Giuffrida e al sindaco di Firenze Dario Nardella oggi faranno il punto sugli ultimi aggiornamenti sulla situazione dell’accoglienza dei minori arrivati in Toscana dall’Ucraina.

Controradio news – In occasione della m anifestazione per la pace Cities stand with Ukraine promossa dal sindaco di Firenze e presidente di Eurocities Dario Nardella che si svolgerà in tante città europee per chiedere la pace in Ucraina, a Firenze in piazza Santa Croce la cittadinanza si riunirà alle ore 15; nel medesimo momento nella Basilica, il Maggio musicale fiorentino con il maestro Daniele Gatti alla guida del Coro e dell’Orchestra, “interpreti del senso civico e morale della Città di Firenze, eseguiranno l’Ave Verum Corpus di Wolfgang Amadeus Mozart”. Lo rende noto la Fondazione del Maggio.

Controradio news – Attacco no vax contro il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, e il suo impegno per la campagna vaccinale, oggetto di una scritta offensiva con vernice rossa in una scuola di Agliana (Pistoia). ‘Giani criminale nazista’, è la scritta lasciata, accompagnata dalla sigla ‘doppia v’ in un cerchio. Il presidente del Consiglio toscano Antonio Mazzeo esprime, via Facebook, “solidarietà e vicinanza al presidente”. Solidarietà anche dal capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Vincenzo Ceccarelli.

Controradio news – Monitorare l’approvvigionamento di carburante per scongiurare ritardi nelle consegne al gestore del servizio di trasporto pubblico locale, a fronte della situazione di crisi internazionale: è la richiesta avanzata da Autolinee Toscane, secondo quanto si apprende, in una mail inviata a tutte le prefetture della Toscana. Nei giorni scorsi, a livello nazionale, Cna Fita ha lanciato un allarme sulla reperibilità dei carburanti, lamentando tagli oltre il 50% delle forniture da parte delle compagnie petrolifere.

Controradio news – Malore per Munzir, il padre del piccolo Mustafa, il bambino siriano di sei anni nato senza braccia e senza gambe a causa della guerra. L’uomo, che aveva

perso una gamba a causa di una bomba in Siria, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena dove è attualmente ricoverato in osservazione. Le sue condizioni non sarebbero gravi ma saranno necessari alcuni accertamenti e rimarrà ricoverato anche nei prossimi giorni.

Controradio news – La cooperativa Arborea ha dato il via libera alla cassa integrazione dei 26 dipendenti di San Ginese, per i quali un mese fa aveva annunciato una procedura di licenziamento collettivo, ed ha aperto alla cessione dell’azienda del latte di Capannori (Lucca) oltreché del marchio. E’ quanto emerso al tavolo di crisi sull’azienda del latte convocato dalla Regione Toscana. La prossima settimana, spiega la Regione, “azienda e sindacati si incontreranno per cominciare a entrare nel merito del possibile accordo”.