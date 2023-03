Controradio News ore 7.25 – 10 marzo 2023

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – “Il Ministero della cultura ha avviato le procedure previste dalla normativa per arrivare a un rapido commissariamento della fondazione lirico-sinfonica, indicando nel ruolo di commissario il direttore generale della Direzione Generale Creatività Contemporanea, Onofrio Cutaia”. Lo spiega una nota del Ministero. “Con questa decisione diamo una svolta alla triste vicenda del Maggio Fiorentino che il prestigio culturale di questa istituzione non avrebbe meritato”, ha dichiarato il Ministro.

“Nell’immediato e con estrema urgenza si richiede un intervento che consenta la corresponsione degli stipendi ai lavoratori del Maggio che hanno già pagato in passato un prezzo alto sia in ordine alla riduzione dell’organico che delle retribuzioni”. Lo chiedono le sigle sindacali Slc Cgil e Fistel Cgil, Rsa Slc Cgil e Rsa Fistel Cisl al termine dell’incontro col presidente della Fondazione, il sindaco di Firenze Dario Nardella.

Controradio news – Un’ esplosione, senza fiamme, di un’autovettura alimentata a metano si è verificata in Viale Enrico Cialdini, nelle vicinanze dello stadio e di un supermercato a Firenze. E’ accaduto intorno alle 19 di ieri e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Ad innescare l’esplosione sarebbe stata l’accensione di una sigaretta nell’abitacolo del mezzo in cui si era verificata una fuga di gas. Secondo quanto si apprende, nessuna persona sarebbe rimasta ferita e il proprietario del mezzo, sotto shock, è stato affidato ai sanitari del 118. I pompieri hanno effettuato le misurazioni strumentali e la messa in sicurezza dell’auto

Controradio news – “Giustizia allo sfascio”: è la mobilitazione che Fp Cgil, Cisl Fp e Uilpa lanciano a livello nazionale per oggi (a Firenze presidio davanti al Nuovo Palazzo di Giustizia di in viale Alessandro Guidoni 61 dalle 12). Per i sindacati servono misure volte innanzitutto a migliorare i servizi come l’ampliamento degli organici e un piano straordinario di assunzioni, anche attraverso lo scorrimento delle graduatorie e la stabilizzazione dei precari, insieme alle procedure di digitalizzazione e smaterializzazione degli atti.

Controradio news – Giornata di riunioni a Palazzo Vecchio, dopo il caso dell’albero caduto martedì scorso, tra il sindaco Dario Nardella e l’assessore all’Ambiente Andrea Giorgio, i vertici tecnici del Comune, gli esperti di agronomia, insieme al direttore generale Giacomo Parenti. Oggetto delle riunioni, si legge in una nota, la valutazione del potenziamento degli strumenti di controllo dello stato di salute degli alberi e un piano di sostituzione col fine di ridurre il rischio naturalmente legato alla presenza degli alberi in città alla luce dei cambiamenti climatici in atto e con particolare attenzione alle aree più sensibili. Intanto i genitori della scuola Vittorio insieme a Priorità alla Scuola Firenze organizzano un presidio di fronte a Palazzo Vecchio oggi dalle 16.30 per chiedere risposte.

Controradio news – Chiusa per un cedimento della carreggiata via del Pratellino, in direzione Viale dei Mille, in zona Campo di Marte. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e il personale di Publiacqua. La chiusura della strada al traffico veicolare, secondo quanto si apprende, sarebbe avvenuta intorno alle 17.40 di ieri. Secondo quanto riferito da Publiacqua si tratta di uno sprofondamento fognario dovuto al cedimento della condotta fognaria sottostante.