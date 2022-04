Controradio News ore 7.25 – 1 aprile 2022

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio News – E’ disperso il pilota italiano di un aereo Cessna Caravan 208 partito da Siegen (Germania) con rotta per l’aeroporto di Arezzo, ma precipitato sulle Alpi Svizzere nella giornata di mercoledì. A bordo c’era solo il pilota, un 63enne di Castiglione del Lago (Perugia), Massimo Giua, conosciuto nell’ambiente come membro dell’Aeroclub Etruria e specializzato in voli di lancio per paracadutisti. Il pilota al momento risulta disperso. L’aereo aveva volato da Arezzo lunedì mattina per effettuare un controllo tecnico in Germania.

Controradio News – In Toscana “oggi siamo a 7.202 immigrati” in fuga dalla guerra in Ucraina, “e fra questi siamo a più di 3mila minori”. Lo ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana intanto è stato aperto Toscana Accoglienza Pace , il portale della Protezione civile regionale in collaborazione col Cesvot, dove privati cittadini, associazioni del terzo settore e aziende private potranno dichiarare la propria disponibilità a fornire servizi gratuiti per la popolazione ucraina ospitata in Toscana.

Controradio News – Tra il 23 e il 29 marzo in Toscana il numero dei nuovi casi Covid è sceso del 4,5% rispetto alla settimana precedente. E’ quanto risulta dal monitoraggio della fondazione Gimbe. Sopra la soglia di saturazione i posti letto in area medica occupati da pazienti Covid (16,8%), mentre sono sotto soglia di saturazione i posti letto in terapia intensiva (6,7%) . Sempre in Toscana, la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari all’87,1% (media italiana 83,9%).

Controradio News – Laika Caravans non conferma circa 110 lavoratori con contratti a tempo determinato presso lo stabilimento di San Casciano in Val di Pesa (Firenze). Lo ha reso noto l’azienda del gruppo Hymer, che già un mese fa aveva annunciato il non rinnovo di altri 105 contratti a termine. La decisione, spiega l’azienda in una nota, sarebbe determinata dalla “impossibilità di ricevere da Fiat, Ford e Citroen le intelaiature richieste per soddisfare il portafoglio ordini” e dalla carenza di materiali in generale.

Controradio News – Convocare il prima possibile tavolo al Mise per avviare il confronto con il principale investitore e delineare il futuro per Qf, il nuovo nome della fabbrica di semiassi Gkn. E’ quanto emerso, dopo una riunione al Comune di Campi Bisenzio (Firenze), tenuta su iniziativa della Regione e raccogliendo una richiesta proveniente dai sindacati della ex Gkn. E’ la prima riunione della Commissione Territoriale di Proposta e Verifica.