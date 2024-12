Controradio: insieme nel 2025 anche grazie a voi

‘Una compagna di vita’ come recita lo spot della campagna di quest’anno, ma Controradio è molto di più e per dimostrarvelo anche nel 2025 vi chiediamo di sostenerci e fare la tessera al Controradio Club. Saremo ai microfoni e sul territorio per raccontare e capire, insieme a voi come in questo 2024 e ci proveremo, ancora di più.

Controradio ha raccontato questo 2024 cercando di esserci non solo nel qui ed ora ma anche analizzando quello che è accaduto in relazione al contesto, al territorio, alle politiche messe in campo o agli impegni non mantenuti.

La maratona non stop del crollo di via Mariti tutti gli aspetti di una tragedia che non ha ancora il volto delle responsabilità ma sicuramente quello dei tanti morti sul lavoro che arriva fino a Calenzano e non si arresta e di un consumo di suolo che deve ripartire da depavimentazioni ed uso pubblico.

Il frullatore della campagna elettorale, non si è fatto attendere, ma abbiamo cercato di dargli senso e contenuti attraverso Tutti al voto! una rubrica crossmediale divenuta punto di riferimento politico e contributo alla dialettica oltre la scadenza delle amministrative e delle Europee, vedendoci proiettati già verso le regionali.

Il nostro un25novembrealmese per raccontare fuor di calendario come la violenza di genere e gli strumenti per contrastarla debbano andare oltre una data e permeare una nuova cultura delle relazioni e una narrazione non stereotipata. Un approccio praticato anche nelle rubriche settimanali come Dillo a Controrardio e Viola cerca casa, una delle principali piazze che ha sviscerato l’overturism oltre gli slogan per capire come tornare a vivere le città da residenti, studenti e visitatori, in maniera sostenibile.

I nostri podcast settimanali ci hanno portato con Cos’è successo? nelle storie dimenticate come quella di Kata fino al senso del dissenso e le proteste degli studenti manganellati durante i cortei pro Palestina mentre manifestavano il loro basta ad una disumanizzazione oltre che delle vite anche delle coscienze.

Abbiamo raccontato le vertenze sul territorio che dalla ex Gkn come un domino hanno rivelato tutta la debolezza di un territorio che non è più felix. E poi GenZ e la volontà di dare voce ai giovani per un futuro che riguarda tutti e tutte.

Certo non siamo semplici, facili o perfetti. Ma vivi più che mai e nonostante tutto. Le risorse economiche sono invece una sfida che ci vede impegnati ogni giorno. Perché sappiamo di non essere soli. La comunità di Controradio c’è, esiste e fa la differenza. Ancora ci mancano molte tessere per raggiungere almeno la cifra dei 1600 soci e socie dell’anno scorso, e le migliaia e migliaia in ascolto ogni giorno e in crescita, potrebbero aiutarci ancora di più. Vi chiediamo di rendere possibile tutto questo, pur sapendo che a volte non sarete d’accordo con noi, che non vi accontenteremo ma che proprio per questo non potete farne a meno.

Salutiamo il 2024 con un’anticipazione. A fine gennaio, per chi è socio, ci vedremo al Tenax. Una bella occasione per incontrarsi e stare insieme. Il resto ve lo racconteremo presto, voi state con noi anche nel 2025 e sostenete Controradio.