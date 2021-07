Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 8 luglio 2021

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’.

Controradio Infonews- Un allentamento delle misure anti assembramento per la movida con il divieto di stazionamento nelle sei aree del centro storico di Firenze che scatterà alle 1, e non più alle 21, fino alle 6 nei giorni di giovedì, venerdì e sabato. Lo ha deciso il Comune dopo un attento monitoraggio dei flussi da parte della cabina di regia istituita a Palazzo Vecchio, che ha rilevato un miglioramento dei dati e dell’affluenza delle persone. La nuova ordinanza entrerà in vigore da oggi. Resteranno invariati gli spazi pubblici dove viene mantenuto, dalle 21 alle 6, il divieto di consumo di bevande alcoliche, salvo quello effettuato al banco di somministrazione e al tavolo negli spazi in uso ai pubblici esercizi di somministrazione. Viene mantenuto anche il divieto di detenzione di contenitori in vetro e resta invariata la misura decisa per il sagrato della Basilica di Santo Spirito, dove, senza limiti di giorni ed orari è vietato lo stazionamento e il consumo di cibi e bevande di qualsiasi genere.

Controradio Infonews- Dalle 10 e 30 di questa mattina si terrà un presidio sotto il rettorato per protestare contro le disposizioni prese in merito alle riaperture del prossimo semestre nell’Ateneo pisano. Ad organizzarlo il sindacato studentesco Sinistra Per…, in concomitanza con la riunione del Senato accademico. Il sindacato studentesco ricorda, in una nota, di aver presentato una proposta, respinta dalla maggioranza dei docenti, volta a garantire lo streaming per tutti i corsi tenuti in presenza, ma soggetti a turnazione.

Controradio Infonews- Un incendio è divampato ieri pomeriggio nella cucina del ristorante la Beppa Fioraia, in via dell’Erta Canina a Firenze, nella zona dell’Oltrarno. Dal locale si è alzata una colonna di fumo visibile anche dai lungarni e dal centro storico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la polizia municipale. Il traffico nell’area vicino a via dell’Erta Canina è stato deviato. A causa del forte calore due vigili del fuoco sono stati portati in ospedale in via precauzionale.

Controradio Infonews- Un militare dell’esercito ha accusato un malore nel pomeriggio durante un’attivita’ di addestramento svolto sotto il sole mentre stava correndo, completamente equipaggiato, insieme ad altri commilitoni a Marina di Pisa. Il soldato e’ stato precauzionalmente portato al pronto soccorso dell’ospedale di Pisa con l’ambulanza in codice rosso, ma le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Secondo quanto si e’ appreso, il plotone stava correndo in divisa mimetica e con pesanti zaini sulle spalle in un tratto di pista ciclabile esposta al sole quando il militare ha accusato un malore accasciandosi a terra.

Controradio Infonews- Sono 79.748 gli appartenenti al comparto del personale scolastico e universitario, docente e non docente, che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid in Toscana, mentre la seconda dose è stata somministrata a 68.288 persone. E’ quanto si apprende dalla Regione Toscana. La platea toscana di riferimento, in base ai dati contenuti nel report settimanale del Governo e comunicati dalle Regioni stesse, è pari a 80mila.