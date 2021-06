Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 8 giugno 2021 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:03 Share Share Link Embed

Controradio Infonews: ultim'ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio.

CONTRORADIO INFONEWS: E’ stato denunciato per omicidio stradale l’automobilista che ieri a Pisa ha investito e ucciso un sedicenne che stava attraversando la strada in prossimità di un semaforo. Inizialmente sembrava che il ragazzo fosse su uno skateboard ma le testimonianze poi acquisite non sono concordanti: potrebbe aver attraversato a piedi tenendo lo skate sotto il braccio.

CONTRORADIO INFONEWS: Sono 25 le persone che sono state preventivamente fatte evacuare dai vigili del fuoco dopo una fuga di gas nella tubatura che porta il gas ad una cabina di decompressione della zona Pedemontana verso Borgo Carige a Capalbio (Grosseto).

Si sono concluse invece nel pomeriggio di ieri le operazioni di riparazione della tubatura del gas che era stata rotta accidentalmente durante dei lavori lungo la via Faentina, in località Pian di Mugnone nel comune di Fiesole.

CONTRORADIO INFONEWS: In un’ora sono stati circa 17mila i nati nel 1992 e nel 1993 a prenotare il vaccino anti Covid sul portale regionale. La prenotazione dei giovani under 30 proseguirà per tutta la settimana fino ad arrivare ai 16enni: oggi toccherà ai nati nel 1994-1995; alle 19 di ieri 1.900 i vaccini Pfizer e Moderna a disposizione sul portale regionale per la prenotazione ‘last minute’. Anche i pediatri toscani parteciperanno alla campagna di vaccinazione anti-Covid per i giovani dai 12 ai 16 anni. Nei prossimi giorni ulteriori incontri per definire gli aspetti organizzativi.

Confermata in appello la sentenza di assoluzione per i sei imputati nel processo su una presunta turbativa d’asta nelle gare per la gestione di alcune piscine comunali di Firenze. Tra le assoluzioni, anche quella del consigliere regionale Andrea Vannucci, all’epoca dei fatti assessore comunale.