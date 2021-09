Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 7 settembre 2021 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:03:14 Share Share Link Embed

Controradio Infonews – E’ sotto controllo il rogo sviluppatosi nel tardo pomeriggio di ieri non lontano dall’abitato di Capalbio, senza comunque che le fiamme costringessero ad alcuna evacuazione. E’ quanto si apprende dalla Regione il cui servizio antincendi ha fatto intervenire anche due elicotteri per le operazioni di spegnimento delle fiamme. Da terra al lavoro invece sei squadre tra volontari e operai forestali oltre ai vigili del fuoco, impegnati ora nelle bonifica. L’incendio ha mandato in fumo sei ettari.

Controradio Infonews – La strage alla stazione di Viareggio del 29 giugno del 2009, che costò la vita a 32 persone, avrebbe potuto essere evitata da una corretta manutenzione del carro, che invece sarebbe stata omessa in modo sistematico. Così i giudici della Cassazione nelle motivazioni della sentenza che l’8 gennaio scorso ha sancito 11 condanne per disastro ferroviario colposo. Ritenuta nulla la rinuncia alla prescrizione fatta da Mauro Moretti nel processo di secondo grado; l’ex ad di Fs e Rfi dovrà decidere se rinunciarvi nell’appello bis disposto a suo carico. Tra i reati dichiarati prescritti dalla Cassazione anche quello di omicidio colposo plurimo, per il venir meno dell’aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza su lavoro.

Circa 150 manifestanti si sono radunati ieri pomeriggio in piazza Santa Maria delle Carceri a Prato per sostenere la causa dei lavoratori licenziati dalla stamperia tessile Texprint.

Oltre agli esponenti del sindacato Si Cobas, che rappresenta i tredici lavoratori pakistani licenziati dall’azienda condotta da cittadini cinesi, hanno partecipato al corteo statico anche alcuni membri del collettivo degli operai Gkn.

Controradio Infonews – “Visto che saranno in città fino a quando ce ne sarà bisogno e lo vorranno abbiamo pensato di organizzare degli incontri nelle scuole di Firenze. I nostri studenti potranno così ascoltare queste ragazze e capire direttamente cosa significa battersi per il proprio Paese e per i diritti umani”. Lo ha annunciato il sindaco di Firenze Dario Nardella in occasione della conferenza stampa, a Palazzo Vecchio, sull’arrivo delle famiglie afghane e delle calciatrici di Herat a Firenze. Tra gli intervenuti anche il direttore generale del Cospe, Francesca Pieraccini, che ha annunciato l’arrivo dall’Afghanistan “di altre 14 persone nei prossimi giorni”.

Controradio Infonews – Trentuno progetti per la riqualificazione dello Stadio Artemio Franchi e dell’area di campo di Marte. Ieri mattina, termine ultimo per la presentazione, sono state depositate in Comune a Firenze 31 proposte progettuali per il restyling dello stadio di Pier Luigi Nervi e il prossimo 16 Ottobre, si scopriranno le otto proposte ammesse al secondo grado. Tra i requisiti richiesti l’attenzione verterà soprattutto sull’integrazione dei vincoli espressi dal Mibact – torre di Maratona, scale elicoidali e tribuna coperta- con l’assetto moderno dello stadio che dovrà mantenere anche caratteristiche dell’impianto razionalista del Nervi. Avrebbe voluto realizzare un video mentre era alla guida della sua Ferrari Testa rossa del 1991 ha perso però il controllo: la vettura, valore attorno ai 135mila euro, è finita contro un ulivo, e il conducente settantenne all’ospedale per accertamenti. È accaduto a Montemurlo, in provincia di Prato, non lontano dalla sede del comando della polizia municipale. A riferire dell’incidente la stessa amministrazione comunale. La prova su strada, si spiega dal Comune, non era autorizzata.

Ancora una proroga a Firenze dei permessi Ztl e Zcs e i contrassegni disabili (Cude). Come già comunicato sul sito della società Servizi alla Strada, le autorizzazioni con scadenza dal 31 ottobre 2021 sono prorogate fino al 31 marzo 2022. Al Cortile del Michelozzo di Palazzo Vecchio ore 13:30 Conferenza stampa per presentare l’edizione 2021 del Calcio Storico Fiorentino. Partecipano il sindaco Dario Nardella, il

presidente del Calcio Storico Fiorentino Michele Pierguidi, il direttore Corteo storico della Repubblica fiorentina Filippo Giovannelli.

Giardini del Galluzzo – Viale De’ Tanini, 28 ore 18:30 Festa dell’Unità. Alle 18.30 incontro sul tema ‘Covid e futuro della sanità: territorio e non solo’. Alle 21 incontro con il ministro del lavoro Andrea Orlando.