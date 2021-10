Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 7 ottobre 2021 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:18 Share Share Link Embed

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’.

CONTRORADIO INFONEWS: Una rappresentanza di lavoratori dello stabilimento di Campi Bisenzio (Firenze) della Gkn saranno in presidio oggi sotto al ministero dello Sviluppo economico, dove alle ore 15 si terrà il tavolo convocato per discutere della vertenza. I lavoratori della Gkn, sulla pagina Facebook del Collettivo di fabbrica, fanno sapere che saranno a Roma, a partire dalle 11 circa al Pantheon, e dalle ore 15 sotto la sede del Mise. Sono oltre 150 in pullman dallo stabilimento di Campi Bisenzio (Firenze) alla volta di Roma.

CONTRORADIO INFONEWS: Pier Luigi Boschi, ex vice presidente di Banca Etruria, padre della ex ministra del governo Renzi Maria Elena, attuale capogruppo di Italia Viva alla Camera, ha chiesto di essere interrogato durante una delle udienze del processo sulle cosiddette consulenze d’oro dell’istituto di credito aretino fallito dopo la messa in risoluzione con il decreto salva banche del 22 novembre 2015. Il processo sulle consulenze d’oro è l’ultimo filone di indagine sul crac di Banca Etruria che è arrivato a processo.

CONTRORADIO INFONEWS: Oggi mobilitazione contro la violenza sulle donne in occasione del processo per la morte di Martina Rossi , precipitata dal balcone di un hotel di Palma de Maiorca. “Verità e giustizia per Martina Rossi”. Così in un post facebook le attiviste di “Non una di meno” annunciano il presidio alle 10 sotto la Corte di Cassazione a Roma e davanti al palazzo di giustizia di firenze a Novoli.

“Vogliamo realizzare il primo tram in Italia a batteria “, senza i pali “se non per piccoli tratti così da alimentare le batterie. È questo il nostro obiettivo”. Il sindaco di Firenze scende a Napoli e fa visita allo stabilimento della Hitachi per vedere il nuovo convoglio scelto per le nuove linee del sistema tramviario: la corsa per Bagno a Ripoli e quella dello stadio e di Coverciano, le tratte che copriranno il versante orientale cittadino.

CONTRORADIO INFONEWS: Lo sciopero di stasera del Maggio Musicale Fiorentino è stato revocato e il terzo concerto dedicato a Beethoven e diretto da Zubin Mehta, si farà. Minacciato fino al tardo pomeriggio di ieri dalla protesta degli orchestrali della Fials, il concerto si salva. Stasera l’orchestra salirà sul palcoscenico dopo una lunga riunione tra gli iscritti Fials. Alla fine, lo sciopero è stato cancellato e trasformato nella dichiarazione dello stato di agitazione su disorganizzazione del lavoro e la scarsa trasparenza e tenuta economica.