Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 29 settembre 2021

CONTRORADIO INFONEWS – Un imprenditore agricolo di 54 anni è morto nella serata di ieri sotto le lame di una trebbiatrice, a Pontasserchio, nella provincia di Pisa. Il corpo è stato

ritrovato intorno alle 20.30 ma l’incidente sul lavoro potrebbe essere avvenuto ancora prima. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare il corpo rimasto intrappolato nel macchinario e i carabinieri per ricostruire la dinamica.

CONTRORADIO INFONEWS – Un “inseguimento delirante per l’intera durata del viale, con evidente rappresentazione di effetti collaterali non dominabili”. E’ uno dei virgolettati delle oltre 130 pagine di motivazioni con cui la corte d’assise d’appello di Firenze spiega le pesanti condanne inferte lo scorso giugno per la morte del ventinovenne fiorentino Duccio Dini, vittima di un inseguimento a folle velocità lungo via Canova il 10 giugno 2018. I giudici della seconda sezione penale non hanno dubbi: quello di cui fu vittima il giovane fu a tutti gli effetti un omicidio volontario.

CONTRORADIO INFONEWS – Il Consiglio regionale ha approvato con un si’ unanime la proposta di risoluzione, sottoscritta da tutti i gruppi consiliari, che impegna la Giunta regionale ad attivarsi con il Governo per un intervento normativo contro le delocalizzazioni delle aziende. Tra i punti fondamentali dell’atto si chiede alla Giunta regionale di attivarsi per quanto di propria competenza con l’auspicio che cio’ possa portare a una immediata revoca dei licenziamenti collettivi alla Gkn e per monitorare l’evolversi della situazione.