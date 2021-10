Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 28 ottobre 2021 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:08 Share Share Link Embed

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’

CONTRORADIO INFONEWS – Un focolaio Covid-19 si è sviluppato all’interno di una scuola paritaria di Empoli (Firenze) con 15 alunni e 5 adulti, tra maestre e altri addetti, risultati positivi al virus. A casa per precauzione ci sono 200 bambini tra nido, infanzia e primaria e 25 bambini della seconda media. Attivata la didattica a distanza, mentre l’istituto ha già avviato una serie di sanificazioni. Intanto nella Asl nord ovest sono 103 le classi in quarantena, in quella sud est 54.

CONTRORADIO INFONEWS – La procura di Firenze ha chiuso le indagini per la morte di Shpetim e Teuta Pasho, i coniugi albanesi scomparsi da anni i cui resti sono stati ritrovati nel dicembre del 2020 in alcune valigie abbandonate in un terreno accanto al carcere di Sollicciano. L’avviso di conclusione indagini, per duplice omicidio, riguarda solo Elona Kalesha, la ex fidanzata del figlio della coppia.

CONTRORADIO INFONEWS – Cercare conferme alle dichiarazioni rese da Giuseppe Graviano, nel cosiddetto processo alla ”ndrangheta stragista’ nel quale è stato condannato all’ergastolo. Sarebbe questo lo scopo delle perquisizioni scattate ieri nell’ambito dell’inchiesta sulle stragi mafiose del 1993 di Firenze, Milano e Roma, che vede coinvolti Silvio Berlusconi e Marcello dell’Utri. Le indagini sono condotte dalla Dda di Firenze guidata da Giuseppe Creazzo. CONTRORADIO INFONEWS – In Parlamento non passa la battaglia per l’obbligo del casco sui monopattini . E così il Comune di Firenze andrà avanti con la sua ordinanza che impone dal primo dicembre la protezione anche ai maggiorenni. Lo assicura il sindaco Dario Nardella, che entro fine mese inviterà a Palazzo Vecchio tutte le associazioni delle vittime della strada con le quali valutare la promozione di una legge di iniziativa popolare. In attesa di ulteriori comunicazioni da parte di Asl e Arpat a seguito dell’incendio scoppiato lunedì pomeriggio nella ditta di lavorazioni galvaniche Formelli ad Arezzo, il sindaco Alessandro Ghinelli ha firmato tre diverse ordinanze. Sono ribadite le disposizioni che prevedono, tra l’altro, di limitare la sosta nelle pertinenze esterne e l’apertura delle finestre delle abitazioni ed evitare di consumare verdure e ortaggi coltivati in loco.L’azienda è chiamata a presentare un piano adeguato di smaltimento e una relazione tecnica che ne dettagli le

operazioni.