Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 28 gennaio 2022

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’ CONTRORADIO INFONEWS – Incidente sul lavoro a Sestino (Arezzo) dove un operaio è rimasto ferito durante una manovra con il muletto. L’uomo, un 46enne, ha riportato lo schiacciamento di una caviglia durante la manovra di retromarcia di un muletto. E’ stato trasferito all’ospedale di Urbino. Sul caso indaga anche il personale della prevenzione infortuni sul lavoro della Asl. Incidente sul lavoro anche in Darsena a Viareggio (Lucca), nel cantiere navale Cbi Navi, dove un 49enne è rimasto ferito nel pomeriggio di ieri dopo che un pancale gli è caduto sulle gambe fratturandogliele.

CONTRORADIO INFONEWS – Porte rotte, controsoffitti divelti, intonaci sparsi in terra e scritte sui muri con la penna, tra le quali anche una svastica. Sono alcuni dei danni che i tecnici del Comune di Calenzano (Firenze) hanno scoperto ieri durante un sopralluogo nell’ex-centro giovani di via Petrarca. La struttura è stata da poco ristrutturata e vi sorgerà l’Officina civica, uno spazio culturale polivalente collegato alla biblioteca. Le indagini sono in corso.

CONTRORADIO INFONEWS – Open day, ovvero accesso al vaccino senza prenotazione, per i bambini toscani tra i 5 e gli 11 anni: da oggi 27 gennaio, fa sapere la Regione, e per le prossime settimane si intensifica la proposta vaccinale anti-Covid con l’accesso libero alla somministrazione con ampie finestre orarie per agevolare le famiglie. In alternativa, è sempre possibile prenotare attraverso il portale regionale. Open day anche il 6 febbraio, con orario 9-18, al vaccination center del Meyer