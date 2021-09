Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 22 settembre 2021 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:03:32 Share Share Link Embed

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’.

CONTRORADIO INFONEWS – I vigili del fuoco del comando di Siena e del distaccamento di Montepulciano stanno intervenendo dalle ore 5.45 a Chiusi in autostrada A1 km 415+700 direzione sud, per l’incendio di un autoarticolato che trasporta carta.

Al momento autostrada chiusa in direzione sud.



CONTRORADIO INFONEWS – Il sacerdote finito agli arresti domiciliari una settimana fa a Prato per droga e appropriazione indebita, il quarantenne don Francesco Spagnesi, è indagato anche per tentate lesioni gravissime. Lo riferisce la Procura che ha formulato l'ipotesi di reato in relazione alla sieropositività del parroco: il prete si ipotizza, non avrebbe fatto menzione della sua condizione con alcuni dei partner dei festini che avrebbe organizzato assieme al suo compagno. "La procura sta verificando un'ipotesi, la contestazione non è oggetto di misura cautelare ed è stata formulata per accertare alcuni elementi", afferma uno dei difensori del prete.

CONTRORADIO INFONEWS – Chiusura anticipata per cinque hub vaccinali nelle province di Firenze e Pistoia. La decisione, spiega il direttore del dipartimento di prevenzione della Asl Toscana Centro Renzo Berti, è dettata dalla "necessità di recuperare risorse per far quadrare il bilancio regionale". Lo stop anticipato riguarda gli hub vaccinali del Mandela a Firenze, quello di Grassina, di Empoli, che chiuderanno i battenti il 31 ottobre con un mese di anticipo rispetto al previsto, quello di Scandicci, con stop anticipato al 30 settembre e La Cattedrale a Pistoia, che terminerà le attività l'8 ottobre.

“Siamo a oltre 10mila vaccinazioni al giorno” spiega Berti. Secondo le previsioni della Asl, questo ritmo permetterà a fine ottobre di arrivare all’80% delle popolazione target toscana vaccinata. Quelli che restano fuori, precisa Berti, sono “i contrari, gli esitanti sui quali il medico di famiglia potrà intervenire, e i ritardatari che stiamo intercettando con i camper”.

CONTRORADIO INFONEWS – Si sblocca il negoziato sull’emergenza-urgenza in Toscana. Nel pomeriggio la Regione, le Asl e le associazioni di volontariato (Misericordie, Anpas e Croce rossa italiana) hanno stretto l’intesa sui contributi da riconoscere per i servizi resi nel 2018 e nel 2019 e definito il nuovo regolamento che permetterà di ottimizzare al meglio il sistema. Lunedì prossimo la Giunta dovrebbe approvare il nuovo regolamento.

Vertenza Gkn: Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil e la Rsu dell’azienda di Campi Bisenzio non si sono presentati all’incontro convocato per ieri pomeriggio dall’azienda. “Siamo disponibili al confronto, ma in sede istituzionale, e chiediamo che sia il ministero dello Sviluppo economico a convocare gli incontri”, ha fatto sapere la Fiom-Cgil di Firenze.

Treno troppo affollato, passeggeri fatti scendere a Ponticino, nel comune di Laterina Pergine (Arezzo). Secondo quanto riferito dal Comitato pendolari Valdarno e da viaggiatori sulle proprie pagine social, ieri mattina i passeggeri erano in piedi nei corridoi del regionale 18739 in viaggio da Firenze ad Arezzo, quando hanno appreso che per loro era obbligatoria una sosta imprevista perché il treno era troppo affollato. I viaggiatori hanno lamentato la mancanza di treni aggiuntivi e di controlli, con notevoli difficoltà per i pendolari.