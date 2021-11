Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 22 novembre 2021

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’

CONTRORADIO INFONEWS – Un patto di difesa per la Gkn, “dopo l’annuncio da parte dell’azienda della riapertura della procedura di licenziamento a dicembre”, e un’espansione della mobilitazione con nuovo ‘Insorgiamo tour’ che attraverserà non solo le piazze, ma anche teatri e spazi collettivi. E’ quanto emerso ieri nell’assemblea indetta dal collettivo di fabbrica alla quale hanno partecipato oltre 200 persone, in rappresentanza anche delle numerose vertenze in corso in Italia. Dopo la manifestazione di sabato per le strade di Firenze con gli studenti, annunciato per il 5 dicembre un incontro degli operai con ingegneri, economisti ricercatori della Scuola Sant’Anna di Pisa per delineare il percorso futuro.

CONTRORADIO INFONEWS – I docenti sono in gran parte in quarantena e la scuola chiude per una settimana. Accade a Pratovecchio Stia (Arezzo), in Casentino, dove, le attività in presenza per gli studenti della scuola secondaria di primo grado “G. Sanarelli” sono sospese da oggi al 27 novembre, in attesa di nuove comunicazioni da parte della Asl. A farlo sapere il sindaco sui propri canali social. Già da oggi, ha scritto il sindaco, sarà attivata la Dad per tutte le classi. A Radicofani nel senese scuole chiuse almeno fino a martedì con ordinanza comunale.