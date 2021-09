Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 20 settembre 2021

By

CONTRORADIO INFONEWS – Si terrà oggi l’interrogatorio di garanzia di don Francesco Spagnesi, l’ex parroco della parrocchia pratese della Castellina, indagato per importazione e cessione di droghe oltre che per appropriazione indebita nei confronti della stessa parrocchia. Il sacerdote, 40 anni, è agli arresti domiciliari da martedì mattina, coinvolto nell’inchiesta che vede indagato per i reati di droga anche Alessio Regina, 39 anni.

Intanto il vescovo di Prato Giovanni Nerbini ha chiesto scusa ai fedeli “per non averli protetti a sufficienza”. Lo ha detto celebrando la messa nella chiesa dell’Annunciazione alla Castellina. Nerbini ha annunciato che si sta procedendo nell’accertamento puntuale del danno economico che la parrocchia ha subito e che la Diocesi si impiegna a mettere a disposizione dei poveri della città una somma di denaro congrua a riparare quanto estorto.

CONTRORADIO INFONEWS – Doppio intervento all’Argentario (Grosseto) per il Soccorso Alpino Toscano. La prima attivazione è arrivata dalla centrale del 118 Siena-Grosseto per un uomo infortunato sulla falesia Capo D’Uomo. Il climber, un 47enne di Pisa, si stava arrampicando su una via quando si è staccato un masso che gli ha fatto perdere l’appiglio e lo ha in seguito colpito ad un arto inferiore. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso Pegaso2 da Grosseto. La seconda attivazione sulla falesia Canne D’Organo. La squadra del Soccorso alpino ha raggiunto una una trentenne di Roma, caduta in un punto impervio del sentiero che porta alla falesia. La donna è stata trasportata all’ospedale di Grosseto.

CONTRORADIO INFONEWS – E’ morto a pochi giorni dal suo 90/o compleanno il compositore Sylvano Bussotti. A darne notizia il coniuge e i familiari.

E proprio Firenze si stava preparando a festeggiare i 90 anni del compositore e artista nato nel capoluogo toscano il primo ottobre 1931, con cinque giorni dedicati alla sua vasta

produzione artistica, pensati per omaggiare la figura dell’artista, ma anche dell’uomo. L’evento dal titolo ’90Bussotti. Ascolti e visioni su Sylvano Bussotti’, in programma dal 20 al 25 settembre 2021, nell’ambito dell’Estate Fiorentina, spiegano gli organizzatori, si terrà ugualmente, per celebrarne la memoria. Attestati di cordoglio dal mondo della cultura e delle istituzioni locali e nazionali.

CONTRORADIO INFONEWS – Questa mattina alle 9:30 presso il circolo arci di San Bartolo a Cintoia a Firenze si svolge l’assemblea dei delegati e della delegate della sanità toscana, assemblea organizzata da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl Toscana. Il titolo dell’assemblea è “Assumere – per difendere il valore pubblico del sistema sanitario toscano, per garantire i servizi e per vincere la pandemia”.

Alle 11:00 Cerimonia di intitolazione del Giardino di Borgo Allegri ad Alberto (Aron) Nirenstein, uno dei primissimi storici della Shoah e a Wanda Lattes. Intervengono Dario Nardella, le figlie e i nipoti, Ernesto Galli Della Loggia, Daniel Voghelmann a nome della Comunità Ebraica fiorentina.