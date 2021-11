Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 19 novembre 2021

Play Episode





Pause Episode





Mute/Unmute Episode





Rewind 10 Seconds



1x



Fast Forward 30 seconds

00:00

/



00:02:14

Share



Share







Link Embed

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’

CONTRORADIO INFONEWS – Un operaio di 43 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Livorno dopo un infortunio sul lavoro accaduto nel pomeriggio di ieri a

Cecina (Livorno). L’operaio, che al momento si trova in prognosi riservata, sarebbe caduto da un ponteggio mentre era al lavoro su un cantiere edile sbattendo la testa a terra. Sono stati i colleghi a chiamare soccorsi. L’uomo è stato stabilizzato e trasferito in codice rosso all’ospedale di Livorno.

CONTRORADIO INFONEWS – Dal 10 al 16 novembre in Toscana i nuovi casi di Covid sono aumentati del 18,1%. E’ quanto risulta dal monitoraggio effettuato dalla fondazione Gimbe, in base al quale il dato si assesta al di sotto della media nazionale, pari al 32,3%. Resta sostanzialmente stabile e sotto la soglia di saturazione la percentuale di posti letto occupato da pazienti Covid nei reparti ordinari (5%) e in quelli di terapia intensiva (6%). Sul fronte dei vaccini, la Toscana è prima in Italia per percentuale di popolazione vaccinata, con l’80,9% che ha completato il ciclo

CONTRORADIO INFONEWS – Frasi no vax fornite ai simpatizzanti nelle chat su telegram affinché le postassero a commento di video a favore dei vaccini presenti su alcuni canali youtube, tra cui quello della Regione Toscana. E’ quanto scoperto dagli investigatori della digos di Firenze nell’ambito dell’inchiesta, coordinata dal pm Marco Mescolini, che ha portato alla perquisizione di cinque persone tra Firenze, Pisa, Viterbo, Brescia e Como.

Tra i perquisiti figurano due trentenni, di Firenze e San Miniato ( Pisa). E poi un uomo di 62 anni e una donna di 59 residenti a Scandicci, accusati dalla procura di Genova di costituzione e partecipazione ad associazione segreta e interruzione di pubblico servizio.Il filone fiorentino invece ipotizza il reato di associazione adelinquere finalizzata al danneggiamento e all’imbrattamento.