Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 17 gennaio 2022

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’

CONTRORADIO INFONENWS – Apre oggi il nuovo hub vaccinale a Grassina (Firenze), presso i locali dell’Acli, dove già il primo giorno sono prenotate oltre 600 persone. Il nuovo centro, gestito dalle associazioni di volontariato Croce rossa Italiana di Bagno a Ripoli, Fratellanza Popolare di Grassina e Misericordia dell’Antella, sarà operativo dal lunedì al giovedì e la domenica con orario 8-20. Il sabato invece sarà dedicato esclusivamente alla vaccinazione dei bambini in età 5-11 anni.

CONTRORADIO INFONEWS – Un caso di influenza aviaria è stato scoperto in un rifugio per animali nel parco Chico Mendes di San Donnino, alle porte di Firenze, che è stato immediatamente chiuso al pubblico per 30 giorni. Il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi, ha firmato un’ordinanza urgente per interdire l’area verde, così da scongiurare possibili rischi di trasmissione alle persone e altri animali. E’ il primo caso di AH5N1 rilevato in Toscana.

CONTRORADIO INFONEWS – Quattro persone sono rimaste ferite in uno scontro che ha coinvolto cinque veicoli sulla Siena-Bettolle, all’altezza di Sinalunga in direzione Siena. Lo rende noto Anas spiegando che a causa dell’incidente è stata temporaneamente chiusa al traffico la carreggiata in direzione Siena ed stata istituita la viabilità alternativa. Sul posto sono presenti squadre Anas e forze dell’ordine.

CONTRORADIO INFONEWS . Completato il primo varo della campata centrale del nuovo ponte di Albiano Magra , nel comune di Aulla (Massa Carrara), dopo il crollo dell’8 aprile 2020. La campata, costituita da una struttura metallica di 102 metri per circa 530 tonnellate di peso, è stata sollevata con speciali macchinari e posizionata tra la seconda e la terza pila. Nell’occasione il commissario straordinario Fulvio Maria Soccodato ha tenuto un sopralluogo in cantiere alla presenza, tra gli altri, del viceministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibili Alessandro Morelli

In un doppio appuntamento questa settimana saranno posizionate 25 nuove ‘Pietre d’inciampo’ a Firenze, per ricordare altrettanti cittadini vittime della deportazione nazista e fascista. I due appuntamenti, il 19 e il 20 gennaio, rappresentano una nuova tappa del progetto, voluto dalla comunità ebraica di Firenze e dal Comune, che ha preso il via dopo l’approvazione di un’apposita delibera nel 2019.