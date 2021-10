Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 15 ottobre 2021 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:09 Share Share Link Embed

Controradio Infonews: ultim'ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio.

CONTRORADIO INFONEWS – La manifestazione contro il Green pass che si terrà questa mattina a Firenze sarò un presidio e non un corteo, come invece avevano richiesto in un primo momento i comitati per il no alla certificazione verde. La decisione è stata presa dagli stessi organizzatori, che ieri pomeriggio hanno revocato il preavviso che avevano presentato per il corteo e hanno consegnato in questura un secondo preavviso, per una manifestazione statica che si terrà in piazza Santa Maria Novella. Alla manifestazione, sono attese oltre 400

persone.

CONTRORADIO INFONEWS – Possibili disservizi nel trasporto pubblico locale in Toscana a seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo dell’esibizione del green pass. Lo rende noto la Regione Toscana a seguito delle’incontro organizzato con prefetture, Città metropolitana di Firenze, le Province e le aziende titolari della gestione del trasporto pubblico locale su gomma e ferro, One scarl, Trenitalia spa, Tft e Toremar. CONTRORADIO INFONEWS – Quasi 3mila vaccinazioni in un giorno al Mandela Forum di Firenze, di cui quasi 500 prime dosi ad accesso libero, e molte persone che anche ieri si sono presentate all’hub vaccinale per la prima dose di vaccino anti Covid. A dirlo è Giorgio Garofalo, direttore area igiene pubblica dell’Asl Toscana centro.

CONTRORADIO INFONEWS – Dall’avvio dell’anno scolastico abbiamo registrato un aumento delle richieste di tamponi e dall’inizio di questa settimana abbiamo raggiunto la saturazione delle agende che sono piene anche nei prossimi giorni”. Così Maria Vannuzzi, direttore farmacie comunali Afam di Firenze parla dell’aumento della richiesta di tamponi registrata negli ultimi giorni nel capoluogo toscano.