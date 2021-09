Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 13 settembre 2021 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:16 Share Share Link Embed

prevenzione a tutti i livelli: assieme alle parti sociali e alle istituzioni locali, con le scuole e le aziende sanitarie”, ha ribadito. CONTRORADIO INFONEWS – Incidente mortale sul lavoro in un’agriturismo di Ghizzano (Pisa) dove un 33enne, che lavorava nella società che gestisce la struttura, è rimasto schiacciato da un albero che stava tagliando.L’incidente è avvenuto ieri mattina intorno. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e la medicina del lavoro dell’Asl per accertare la dinamica dell’incidente. “Dobbiamo interrompere questo stillicidio di morti: è un imperativo categorico”. Così il presidente della Toscana Eugenio Giani “Dobbiamo diffondere la cultura dellaprevenzione a tutti i livelli: assieme alle parti sociali e alle istituzioni locali, con le scuole e le aziende sanitarie”, ha ribadito.

CONTRORADIO INFONEWS – Minorenne in coma etilico dopo aver bevuto alcolici a Firenze. Una ragazzina di 15 anni avrebbe acquistato alcol insieme ad alcuni amici in un locale vicino a Ponte Vecchio. E’ stata ricoverata all’ospedale di Santa Maria Nuova. CONTRORADIO INFONEWS – La Toscana si muove verso la soglia del 90% di prime dosi fatte sul fronte della vaccinazione anti covid agli over 12. Nell’ultima settimana, sono state somministrate 52mila prime dosi, cioè circa 7.500 al giorno. Se venisse mantenuto il ritmo mancherebbero poco più di 22 giorni per raggiungere la percentuale del 90, rispetto ai 60 giorni stimati a livello nazionale. Sul versante delle terze dosi oggi il ministero alla Salute comunicherà le priorità da seguire.

CONTRORADIO INFONEWS – Un incendio si è sviluppato ieri in appartamento di un condominio di Viareggio (Lucca), in via Ciabattini. Una ragazza che si trovava all’interno è riuscita a mettersi in salvo ed è stata portata all’ospedale Versilia per accertamenti per aver respirato dei fumi. Le fiamme potrebbero aver avuto origine a causa di un corto circuito a una lavatrice che si trovava nella

terrazza dell’appartamento. Nove chilometri di coda si sono formati ieri sera per un incidente stradale sull’autostrada A1 Milano – Napoli che ha coinvolto 7 autovetture e nel quale sono rimaste ferite quattro persone.L’incidente è avvenuto, poco dopo le 19, nel tratto compreso tra Arezzo e Valdarno all’altezza del km 338 e la coda si è formata in direzione di Firenze.

Presentazione oggi in Palazzo Vecchio della tappa fiorentina di Itaca, Festival del Turismo responsabile (17-19 settembre), al Cenacolo di Santa Croce invece presentazione di “Dante, Il Poeta Eterno” di Felice Limosani con la partecipazione dello stesso artista.