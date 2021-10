Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 12 ottobre 2021

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’.

CONTRORADIO INFONEWS – Nuovi indagati nell’inchiesta della procura di Firenze su Open , la fondazione che ha sostenuto le iniziative politiche di Matteo Renzi. Accusati di traffico diinfluenze illecite l’avvocato veronese Luca Casagni Lippi, il cui studio a Firenze è stato perquisito nei giorni scorsi dalla Guardia di finanza, e l’imprenditore cinematografico Alessandro Di Paolo. Il reato viene contestato loro in concorso con l’ex presidente di Open, l’avvocato Alberto Bianchi, accusato di finanziamento illecito ai partiti, corruzione e traffico di influenze.

CONTRORADIO INFONEWS – 8 ore x 5 giorni e applicazione del contratto nazionale: da questa mattina alle 10:00 dentro la Texprint, dopo 9 mesi di sciopero e presidio permanente davanti ai cancelli rientrerà a lavoro il primo operaio ad aver vinto il ricorso in tribunale contro il licenziamento, che sarà assunto a tempo indeterminato dalla stamperia del Macrolotto. Insieme a lui i due che non erano stati licenziati tra i 18 operai in sciopero, che rientreranno a lavoro regolarmente.

Una donna tedesca di 60 anni è morta a Pisa dopo essere stata travolta da un’auto mentre pedalava in sella alla sua bicicletta. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della polizia municipale intervenuta per i rilievi. L’automobilista rischia la denuncia per omicidio stradale.

CONTRORADIO INFONEWS – “Atto di intimidazione” contro la sede Spi-Cgil del quartiere Salivoli di Piombino: la serratura della porta d’ingresso è stata bloccata con una potente colla ed è stato lasciato un cartello con insulti rivolti al sindacato in relazione alla sua posizione sulla questione green pass. A scoprire l’accaduto i delegati del sindacato pensionati della Cgil incaricati di aprire la sede.

Lavori finiti con una settimana di anticipo rispetto a quanto annunciato di recente. Così dalle 6 del 13 ottobre riapertura a quattro corsie della superstrada Firenze-Pisa-Livorno nel tratto tra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina, in provincia del capoluogo toscano.