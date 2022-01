Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 11 gennaio 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:11 Share Share Link Embed

Controradio Infonews: ultim'ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana

CONTRORADIO INFONEWS – Un uomo di 61 anni è morto a seguito di una caduta avvenuta in un bosco nel comune di Castelnuovo, dove si trovava in una proprietà di famiglia. A dare l’allarme il fratello. L’uomo, secondo quanto si apprende, sarebbe caduto in una scarpata mentre stava togliendo le radici di una pianta.

CONTRORADIO INFONEWS – Se entro 24 ore dall’attestazione di negatività del tampone antigenico rapido o test molecolare, il cittadino non ha ancora ricevuto la certificazione di fine isolamento sanitario da Covid-19, direttamente e automaticamente (tramite email), dagli organi competenti delle Asl, il referto di negativizzazione del test ”è valido a tutti gli effetti” come provvedimento di fine isolamento. E’ la novità introdotta dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a perfezionamento della sua ultima ordinanza (già firmata e in vigore da ieri) sulle attività di tracciamento e gestione dei casi positivi, i cui contenuti generali sono stati anticipati lo scorso fine settimana.

CONTRORADIO INFONEWS – Rientro a scuola in presenza per gli studenti della Toscana. A pesare sul ritorno in classe, le assenze di docenti e personale Ata in quarantena o in isolamento che, in particolare, nelle scuole primarie e secondarie, ha comportato la riduzione o la riorganizzazione degli orari. Numerosi anche gli studenti a casa, per positivita’ o contatto stretto, che seguono le lezioni tramite la didattica a distanza. A Firenze e provincia, secondo dati diffusi dalla Cgil, si registra una media di 4/5 alunni assenti per classe mentre e’ circa il 10% del personale scolastico in isolamento o quarantena, ma risultano anche situazioni con numeri ancora piu’ alti.

CONTRORADIO INFONEWS – A Firenze 15 istituti comprensivi hanno garantito l’orario intero, mentre altri 9 hanno fatto un orario ridotto per mancanza di personale. Nei nidi comunali sono mancati all’appello 40 educatori, 15 esecutori, 3 cuochi, mentre nelle materne comunali sono risultati assenti 12 insegnanti e 12 esecutori. Nelle strutture comunali (nidi e infanzia) è stato garantito l’orario pieno delle attività. E questo il bilancio del primo giorno di ripresa dopo la pausa natalizia nelle scuole comunali e statali spiega Palazzo Vecchio

Previsti disagi sul trasporto pubblico locale a Firenze, Prato e Pistoia anche nella giornata di oggi come gia’ annunciato da Autolinee Toscane, a causa dell’espandersi di contagi, malattie e quarantene Covid degli autisti dei bus. In totale nel dipartimento centro mancano oltre 350 conducenti, in malattia o comunque impossibilitati a lavorare: circa 270 a Firenze (tra servizio urbano ed extraurbano), 70 tra Prato ed Empoli, 48 a Pistoia. In particolare a Firenze sono garantite tutte le corse scolastiche, ma verranno ridotte le frequenze sulle linee urbane distribuendo le risorse sulle varie linee per massimizzare i mezzi a disposizioni.

Ristori: le imprese che lavorano nel settore delle fiere e dei congressi e quelle che operano in quello dei matrimoni e degli eventi privati possono fare domanda, a partire da oggi e fino al 31 gennaio per ottenere i contributi messi a disposizione dalla Regione per chi ha subito perdite a causa della pandemia in atto.