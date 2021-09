Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 10 settembre 2021 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:50 Share Share Link Embed

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’.

CONTRORADIO INFONEWS – “Non scendiamo dai ponteggi finché non vediamo lo stipendio”. Così a Pistoia hanno trascorso la notte nel cantiere 10 operai edili che non ricevono lo stipendio da tre mesi. La loro protesta è iniziata ieri mattina con l’occupazione dell’area. Sono dipendenti di una ditta a cui è stato affidato un subappalto nella realizzazione di un palazzo di 30 appartamenti da destinare a social housing ma l’azienda a sua volta non avrebbe ricevuto pagamenti dall’appaltatore. Gli abitanti della zona hanno portato acqua e viveri ai muratori impegnati nella protesta.

CONTRORADIO INFONEWS – “Sicuramente ci sono delle lacune gravi nella prima inchiesta, la seconda ha scontato il fatto che è stata svolta a distanza di anni”. A dirlo Pierantonio Zanettin, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi, in riferimento alle due inchieste della procura di Siena archiviate poi come suicidio sul decesso dell’ex capo comunicazione di banca Mps, al termine della due giorni a Siena di sopralluoghi e audizioni da parte della commissione d’inchiesta.

CONTRORADIO INFONEWS – In Toscana sono in invio 145mila sms per anticipare la seconda dose di vaccino anti Covid. In linea con quanto indicato dalla struttura commissariale nazionale per l’emergenza, la Toscana accelera ulteriormente la campagna di vaccinazione, invitando le 145mila persone, che hanno già fatto o faranno la prima dose di vaccino tra il 16 agosto e il 13 settembre, ad anticipare il richiamo di almeno 14 o 21 giorni, andando sul portale regionale prenotavaccino.sanita.toscana.it ed utilizzando la funzione ‘Modifica Prenotazione’. Weekend di vaccinazioni con il camper di GiovaniSì. Due presidi mobili, tra le Feste dello Sport nei cinque quartieri fiorentini. Primo appuntamento in piazza Duomo (ore 15-20). Anche l’11/9.



La modifica di viabilità, da preparare nella notte tra oggi e domani, prevede una rivoluzione delle attuali tre corsie da piazza della Libertà verso Lavagnini. CONTRORADIO INFONEWS – Nuovi disagi per il traffico in piazza della Libertà a Firenze . La necessità di approfondimenti da parte della soprintendenza nel cantiere dove sono in corso lavori di Publiacqua propedeutici alla costruzione della nuova linea della tramvia variante al centro storico, obbliga il Comune a rivedere la viabilità e a crearne una alternativa in vista dell’inizio dell’anno scolastico.La modifica di viabilità, da preparare nella notte tra oggi e domani, prevede una rivoluzione delle attuali tre corsie da piazza della Libertà verso Lavagnini.

Torna sabato 11 settembre la raccolta scolastica di Unicoop Firenze e Fondazione Il Cuore si scioglie, dopo l’esperienza del 2020, per sostenere bambini e