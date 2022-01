Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 10 gennaio 2022

CONTRORADIO INFONEWS – Ritorno a scuola. Nella giornata di oggi come annunciato, a causa dell’espandersi di contagi, malattie e quarantene Covid molti autisti delle Ritorno a scuola: bus, AT “previsti disagi per quarantene autisti” non potranno lavorare. “Per questo sono previsti disagi sui servizi urbani ed extraurbani – si legge in una nota di At.

CONTRORADIO INFONEWS – Bagno Ripoli: Riparte con il ritorno sui banchi lo screening con test rapidi nelle scuole. Da martedi’ 11 gennaio, con il progetto di prevenzione del Comune, saranno effettuati tamponi antigenici a tutti gli studenti dai 6 ai 12 anni degli istituti comprensivi del territorio. CONTRORADIO INFONEWS – Volantini shock appesi per le vie di Lucca, all’indirizzo dei no vax. La scritta “ai no vax Zyklon B” fa riferimento al gas utilizzato nei campi di concentramento dai nazisti per lo sterminio degli ebrei nelle camere a gas. La senatrice Bianca Laura Granato, esponente del Gruppo Misto, ha condannato fortemente l’episodio. “Chiediamo formalmente alle autorità cittadine di esprimersi con una condanna in merito a tale indecente gesto” scrivono in una nota i Docenti, collaboratori scolastici, genitori del Comitato Scuola Consapevole Toscana