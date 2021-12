Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 10 dicembre 2021 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:10 Share Share Link Embed

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’.

CONTRORADIO INFONEWS – Due mezzi pesanti e un’auto sono rimasti coinvolti questa notte in un incidente stradale, prendendo poi fuoco, in A1, subito dopo il casello dì Calenzano (Firenze) in direzione sud. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei comandi di Firenze e di Prato e dei distaccamenti di Firenze Ovest e Calenzano. Due le persone estratte dai mezzi e affidati ai sanitari del 118. La corsia sud è momentaneamente chiusa.

CONTRORADIO INFONEWS – Incidente sul lavoro ieri intorno alle 18:30 in una tipografia di Pieve a Nievole (Pistoia) dove una donna di 53 anni è rimasta incastrata con un braccio in un macchinario. Sul posto sono intervenuti i sanitari che hanno soccorso la donna di 53 anni portata in codice rosso all’ospedale fiorentino di Careggi, dove sarebbe stata ricoverata in gravi condizioni. CONTRORADIO INFONEWS – Oltre 15mila studenti da tutta la Toscana parteciperanno oggi al 25/o Meeting dei diritti umani, evento organizzato ogni anno dalla Regione Toscana: tema centrale di questa edizione saranno le discriminazioni di genere. L’iniziativa si svolgerà con la formula del talk, tra live, video, collegamenti a distanza, e sarà trasmesso in streaming.

CONTRORADIO INFONEWS – “Oggi partirà la prenotazione per la vaccinazione dei bambini dai 5 agli 11 anni”, poi “il 16 dicembre materialmente partirà la concreta vaccinazione”, “sicuramente sarà della partita il Meyer, e altri hub che lo hanno richiesto. Occorre creare in modo diffuso la possibilità di vaccinare gli under 12”. Lo ha detto Eugenio Giani , presidente della Regione Toscana, in occasione della giornata di apertura delle prenotazioni, dalle 14 per le somministrazioni ai più piccoli.

CONTRORADIO INFONEWS – E’ risultata non valida, causa la mancata presentazione della cauzione di 100mila euro, la proposta presentata da Tax Advisors Limited per la vendita delle quote di maggioranza della società Terme di Montecatini (Pistoia), che ha pertanto chiuso il bando poiché rimasto senza esito. A comunicarlo è Alessandro Michelotti, amministratore unico dell’azienda (partecipata al 100 per cento da Regione Toscana e Comune di Montecatini). Adesso l’amministratore delle Terme convocherà “al più presto” l’assemblea dei soci per valutare le prossime mosse da compiere.

Il giudice del tribunale di Pisa, sezione lavoro, Franco Piragine, ha condannato Enel al risarcimento dei danni per la malattia e la morte per mesotelioma pleurico di origine professionale dell’ex dipendente dell’azienda, Danilo Fedeli, deceduto il 19 aprile 2019 a 69 anni. Lo rende noto l’Osservatorio nazionale amianto.

Codice giallo in Toscana per rischio ghiaccio e neve nella giornata di oggi 10 dicembre. Lo ha emesso la Sala operativa unificata della Protezione civile.

Previste nevicate inizialmente sulle zone nord-occidentali fino a quote di collina su Garfagnana e Lunigiana (300-500 metri, occasionalmente a quote

di fondovalle).