Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 1 luglio 2021

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’.

Controradio Infonews- Polemica a Viareggio (Lucca) per un intervento durante la seduta d’aula in streaming del consigliere comunale Fdi Marco Dondolini, che, nel corso di una discussione sulla questione della movida giovanile a seguito di alcuni episodi violenti, registrati nelle ultime settimane in Versilia e non solo ha dichiarato testualmente ”le ragazzine di oggi gli shorts non li portano più all’altezza dei fianchi, ma dal fondoschiena in su. E questi abbigliamenti provocano gelosie tra ragazzi “ fustigando le risse”. Dondolini ha precisato: “non sto dicendo che le ragazzine non si debbano mettere gli shorts – ha poi aggiunto -, però le ho viste andare anche davanti alle persone anziane che passeggiavano a far loro dei versi, a spaventarle. Dunque c’è proprio un degrado culturale da parte delle famiglie, che non seguono più i loro ragazzi. Sono queste ragazzine che istigano i ragazzi a picchiarsi”. Il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro ha parlato di “un intervento che usa un linguaggio fuori dal tempo e inappropriato -che identifica ruoli che speravamo superati, e denota un pensiero discriminatorio ancora difficile da sradicare”.

Condanna anche da Marco Simiani, commissario del Pd di Viareggio e responsabile enti locali del Pd toscano. E’ avvilente e sconcertante vedere che decenni di battaglie di civiltà a qualcuno non sono bastate, ancor più grave se un eletto nelle istituzioni”. Ha detto Simiani

Controradio Infonews- Sempre a Viareggio arriva lo Skymoon, per provare l’emozione di un aperitivo o una cena vista mare a 50 metri di altezza. Fino al 10 luglio sul lungomare in piazza Pea, un tavolo unico attaccato ad una gru attorno al quale possono sedersi 22 persone, distanziate tra loro, sospeso a 50 metri. Il committente e’ la ditta Sivieri, che da oltre 40 anni si e’ specializzata in attrazioni ad alta quota

Controradio Infonews- I tecnici incaricati dalla Dda di Firenze hanno eseguito ieri prelievi di campioni di terreno in un’azienda agricola di Peccioli (Pisa), dove secondo le indagini sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta in Toscana potrebbero essere state smaltite migliaia di tonnellate di Keu, le ceneri inquinanti derivanti dalla combustione dei rifiuti conciari. Le verifiche sono state disposte dal pm Giulio Monferini, dopo che le analisi eseguite sui campioni raccolti nel rilevato stradale della nuova strada regionale 429 della Val d’Elsa, nel territorio del comune di Empoli, hanno permesso di accertare le presenza di livelli altissimi di Keu, con una capacità di rilascio dei contaminanti nel terreno pari a 26 volte il limite previsto dalla legge. Altri campionamenti sono stati effettuati l’altro ieri dai tecnici incaricati dalla Dda a Bucine (Arezzo), alla presenza dei carabinieri del Noe.

Controradio Infonews- È a disposizione dei cittadini da ieri il nuovo fontanello di piazza dell’Isolotto, a Firenze. Dopo quelli già presenti in via Chiusi (rinnovato per altro nel novembre 2020), e di Villa Vogel, il nuovo fontanello a servizio dell’Isolotto è stato aperto nella piazza omonima sede anche del mercato rionale. È il numero 24 a Firenze.

I due fontanelli fino ad oggi attivi in zona hanno erogato dal gennaio 2018 al marzo 2021 oltre 2,4 milioni di litri di acqua. Il risparmio per le tasche dei cittadini dell’Isolotto è calcolato in circa 560mila euro.

Controradio Infonews- L’Empoli di Buscé vince il campionato Primavera di Calcio battendo 5-3 l’Atalanta , nonostante fosse sfavorito nei pronostici. Intanto la “La Fiorentina comunica che Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore della prima squadra viola. Al tecnico ex Speziaun contratto biennale fino a giugno 2023 con opzione per un ulteriore anno.