Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 11 novembre 2021

CONTRORADIO INFONEWS – Un bambino di 3 anni è morto all’ospedale Le Scotte di Siena dove era stato portato per febbre alta e difficoltà respiratorie. Lo rende noto la stessa Azienda ospedaliero universitaria senese. Gli accertamenti eseguiti hanno escluso una infezione da Covid-19. Tra le ipotesi sulle cause della morte non sarebbe escluso anche il virus sinciziale.

CONTRORADIO INFONEWS – È stata nuovamente arrestata, e su ordinanza del gip, trasferita in carcere a Firenze la donna di 32 anni che si trovava da alcuni giorni ai domiciliari con l’accusa di aver cercato di investire l’ex marito a Piombino (Livorno). La donna, secondo quanto riferito dai carabinieri, sarebbe evasa dagli arresti a casa e avrebbe tentato di rapinare l’ex marito minacciandolo con un coltello.CONTRORADIO INFONEWS – Accertata la seminfermità mentale per Luca Morini, ex parroco della provincia di Massa Carrara, ribattezzato don Euro dopo l’inchiesta scoppiata a seguito delle denunce di un escort, suo presunto amante, che avrebbe svelato spese in festini hard e uso di stupefacente. Questa la conclusione della perizia disposta dal tribunale di Massa. Il prossimo 15 dicembre sono previste le arringhe della difesa.