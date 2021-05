Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 26 maggio 2021 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:51 Share Share Link Embed

Controradio Infonews: Dopo lo sgombero dell’immobile in via Baracca di ieri a Firenze, circa 70 persone hanno occupato ieri sera il ponte in piazza Puccini. “Uno sgombero di per sé non porta mai a soluzioni, ma sposta semplicemente i problemi”. Lo afferma in una nota l’organizzazione Medici per i diritti umani (Medu),

Controradio Infonews: Sarà attivata in Toscana entro la fine di questa settimana – per gli over 40 anni – la modalità ‘last minute’ di prenotazione dei vaccini anti Covid sul portale regionale, che darà agli utenti la possibilità di prenotare la somministrazione entro le 24 ore successive. Intanto medici di medicina generale e farmacisti potranno somministrare i vaccini a partire dal mese di giugno, mentre gli odontoiatri andranno negli hub vaccinali per aiutare il personale già impiegato.

Una legge per la tutela e sicurezza sul lavoro dei ‘rider’: è quanto approvato dal Consiglio regionale della Toscana. “è una buona notizia. la Regione Toscana è la prima in Italia a dotarsi di una legge di questo tipo”. Così la Cgil Toscana, che insieme alle categorie Nidil e Filt Cgil ha partecipato alla discussione che ha portato al varo del provvedimento.

Slittata ad oggi la votazione del Consiglio regionale sulla proposta di legge che cancella l’emendamento in materia di scarichi industriali delle concerie , finito all’attenzione della Dda fiorentina. La seduta di ieri dell’assemblea toscana riprenderà alle 9.30 con la conclusione del dibattito e l’approvazione.

Controradio Infonews: Una messa in suffragio delle vittime e una mostra per il 28/o anniversario dell’ attentato di via dei Georgofili a Firenze. E’ quanto organizzato per oggi dall’Accademia dei Georgofili. Alle 16 (Auditorium Santa Apollonia) webinar ‘Sblocchiamo la verità’. Alle 19.30 (Salone Cinquecento, Palazzo Vecchio) ‘Aspettando le 1.04’. A mezzanotte e mezzo, il vicepresidente del Csm David Ermini presenzierà alla deposizione di una corona floreale sul luogo dell’attentato.

Flash mob di Cgil, Cisl e Uil nell’ambito della mobilitazione nazionale unitaria, per chiedere maggiore sicurezza sul lavoro, più controlli e più investimenti all’indomani dell’ennesimo incidente sul lavoro. Intervengono lavoratori, sindacalisti, Rls, presente Dario Nardella (ore 9.30-11, piazza Signoria). A Lucca (piazza Grande, ore 10) analoga iniziativa.

Controradio Infonews: Sulla panchina viola arriva l’ormai ex tecnico del Napoli, Rino Gattuso. Ieri l’incontro decisivo per mettere a punto i dettagli dell’accordo che lo legherà alla Fiorentina per due stagioni. La presentazione salvo cambiamenti avverrà i primi di luglio. L’annuncio dell’arrivo dell’ex campione del mondo è stato dato dalla società viola sui canali ufficiali

‘PASSI’, Performing arts, scuola, società, inclusione. Online un video che racconta i protagonisti di questo progetto. Lancio in diretta su Controradio e sulle pagine Facebook deI partner (ore 9.30). In seguito il video sarà comunque disponibile sul canale YouTube di Cospe e sul portale ragazzi della Fondazione Cr Firenze.