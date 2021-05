Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 12 maggio 2021 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:58 Share Share Link Embed

CONTRORADIO INFONEWS: Prosegue in Toscana l’allargamento delle fasce d’età per la vaccinazione : sono oltre 16.000 le persone nate nel 1962 e 1963 che hanno prenotato nella giornata di ieri. Per i sanitari il portale ha registrato quasi 4.000 prenotazioni sul totale di 19.500 non ancora vaccinati. I 58 e 59enni potranno prenotare nei centri prescelti sul sito. E per il 18 maggio è attesa la visita in Toscana del commissario straordinario Figliuolo.

CONTRORADIO INFONEWS:Un cadavere in avanzato stato di decomposizione e non identificato, è stato ritrovato sulla spiaggia di Lacona nel comune di Capoliveri all’isola d’Elba. A chiamare il 112 dopo aver notato il corpo riverso a pancia in giù sulla battigia, è stato un surfista che stava rientrando a terra. L’autopsia verrà effettuata oggi all’istituto di Medicina legale di Pisa. E’ stata rinviata alla prossima seduta della commissione ambiente del Consiglio regionale della Toscana la modifica alla legge 20 del 2006: il cambio riguarda

l’emendamento in materia di scarichi industriali delle concerie finito all’attenzione della Dda fiorentina.

CONTRORADIO INFONEWS: Dopo il cedimento della pista ciclabile in viale San Concordio a Lucca, è stato transennato il tratto tra via Guidiccioni e via Savonarola, mentre è stato lasciato libero l’accesso alle attività commerciali, agli uffici e alle abitazioni. Lo riferisce il Comune di Lucca confermando che “il crollo non ha coinvolto persone”. Gli uffici procederanno ora alle necessarie verifiche.

CONTRORADIO INFONEWS: Una cordonatura a protezione del sagrato della basilica di Santo Spirito a Firenze, dissuasori su via de’ Coverelli, videosorveglianza su via del Presto di San Martino. Sono gli elementi principali del piano per tutelare la Basilica e la zona circostante contenuti nella delibera presentata dalla vicesindaca Alessia Bettini, che ha avuto via libera dalla giunta comunale.