Contenitori spazzatura digitali in zona Europa/Albereta

Firenze, al via, il posizionamento dei nuovi contenitori stradali digitali e la contattazione dei cittadini residenti nelle zone di Viale Europa ed Albereta, per un totale di circa 3466 utenze, di cui 290 non domestiche e 3176 domestiche.

Con il posizionamento dei nuovi contenitori stradali digitali, riprende quindi “Firenze città circolare”, il piano di trasformazione del sistema della raccolta dei rifiuti, promosso da Amministrazione Comunale ed Alia Servizi Ambientali SpA, che interesserà uno dopo l’altro 13 settori cittadini, coinvolgendo oltre 230.000 utenze in tutti e 5 i Quartieri, per valorizzare i rifiuti prodotti ogni giorno.

La zona Europa/Albereta, a regime, avrà oltre 600 nuovi contenitori stradali digitali attivi, per un totale di circa 100 postazioni, che prevedono l’utilizzo della chiavetta A-pass per il conferimento di tutte le frazioni di rifiuti, eccetto il vetro, così da registrare ogni singolo inserimento e migliorare la qualità dei materiali inseriti nel singolo contenitore per essere avviati alla propria filiera di riciclo, si spiega in una nota. Le postazioni complete contano cinque cassonetti affiancati, ognuno destinato ad un diverso materiale.

Al fine di coinvolgere i cittadini nel progetto di trasformazione del sistema di raccolta rifiuti, a fianco della contattazione sono attivi i presidi sul territorio, dove è possibile ritirare la chiavetta e chiedere informazioni sul nuovo sistema di raccolta.

I presidi temporanei attivi in questa settimana, in orario 9-13, nella zona si trovano: oggi e domani, in Piazza Poggi; l’11 gennaio in via Orsini; il 12 e 13 gennaio in Piazza Ferrucci.