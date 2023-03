Consigliera del Pci inneggia a Tito, scatta subito la polemica del coordinatore Toscana Unione degli istriani

Cerreto Guidi, a seguito di un’esclamazione di una consigliera del Partito Comunista Italiano, si è scatenata una bufera di polemiche, con in prima fila il presidente dell’Unione degli Istriani.

Durante un dibattito nel Consiglio dell’Unione dell’Empolese Valdelsa, la consigliera Susanna Rovai dell’Unione Empolese Valdelsa e capogruppo Pci nel Consiglio comunale di Cerreto Guidi, avrebbe esclamato: “Viva Tito”. Era il momento del voto di una proposta che “chiedeva la revoca di titoli onorifici al leader jugoslavo Jozip Tito, reo di aver infoibato migliaia di italiani”.

A far partire la polemica è stato Giampaolo Giannelli, coordinatore regionale della Toscana dell’Unione degli istriani, che ha definito il comportamento della Rovelli come un “fatto ignobile”. Sottolineando inoltre, in una nota, che “è già grave che qualsiasi individuo dica una frase del genere. Ma che un inno a Tito, il massacratore di migliaia di italiani, venga da chi riveste un ruolo istituzionale, è di una gravità inaudita. Ignoranza sui fatti avvenuti in passato e apologia di un assassino come Tito mal si conciliano con chi rappresenta i cittadini in consiglio comunale e nell’Unione. Ci aspettiamo quindi una immediata e ferma condanna da parte delle istituzioni, tutte e a tutti i livelli, da parte della politica tutta, oltre che un provvedimento da parte del partito di appartenenza nei confronti di Rovai”

“La memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo e dei loro familiari – ha concluso Giannelli – non può essere oltraggiata da chi è eletto nelle istituzioni. La logica conseguenza, a nostro avviso, della dichiarazione di Rovelli, sarebbero le dimissioni immediate”.