Confcommercio: “chiarimenti su riaperture”

E’ una riapertura nel dubbio quella che si profila in Toscana per i negozi autorizzati in base alle ultime disposizioni del Governo e della Regione, che le categorie del commercio giudicano in alcuni casi poco chiare. INTERVISTA CON CHIAMARE FRANCO MARINONI, direttore Confcommercio TOSCANA

“Abbiamo scritto alla Regione per avere una serie di chiarimenti – spiega il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni -. Le prescrizioni che ci dà la Regione sono pesanti, non si capisce perché per i negozi al dettaglio è disposta una distanza di 1,80 metri mentre nella Gdo è di un metro. C’è anche da capire cosa si intende per sanificazione straordinaria e se va affidata a ditte specializzate. E’ un aggravio dei costi, non so quanti decideranno di riaprire. In molti mi hanno detto che aspettano più chiarezza”.

