Comunali, affluenza alle 12:00 in calo a livello nazionale e in Toscana

Roma, il dato definitivo alle ore 12:00 dell’affluenza alle elezioni comunali, per i comuni seguiti dal Viminale, è del 14,21% in calo rispetto alle precedenti omologhe in cui aveva votato il 19,34%.

Calo dell’affluenza alle comunali anche nei capoluoghi toscani, con Pisa al 14,44% rispetto al 20,16% del 2018, Siena al 16,02% vs 21,51% e Massa al 13,37% vs 19,28%.

A Pisa hanno già votato di buon mattino tre dei sei candidati a sindaco, quelli residenti. Paolo Martinelli, candidato civico del centrosinistra e del M5s, ha votato intorno alle 9.30 in un seggio del centro pochi minuti dopo Rita Mariotti, candidata a sindaco per il Terzo Polo, che ha votato in un seggio di un quartiere residenziale. Il terzo a depositare la scheda nelle urne, in ordine di tempo, è stato Alexandre Dei (Patto civico).

Gli altri tre candidati, compreso il sindaco uscente e ricandidato del centrodestra, Michele Conti, risiedono fuori. Alle ore 12 l’affluenza era del 14.44%, in calo di cinque punti rispetto alle amministrative del 2018.

Michele Conti, sindaco uscente in cerca di conferma, abita in una frazione del comune di San Giuliano Terme, a pochissimi chilometri di distanza da Pisa e quindi non vota in città.

Ma nel ruolo di primo cittadino ha comunque fatto un giro dei seggi per verificare personalmente che le operazioni di voto si svolgessero regolarmente. Ha fatto altrettanto anche il candidato della sinistra radicale Ciccio Auletta.

Le operazioni di voto si svolgono regolarmente. I seggi resteranno aperto fino alle 23 e si vota anche domani dalle 7 alle 15. L’eventuale ballottaggio è previsto domenica 28 e lunedì 29 maggio.