Comunali: a Firenze Del Re lancia evento social

L’ex assessora di Palazzo Vecchio Cecilia Del Re lancia il 13 aprile (dalle ore 15) – con la sua Firenze Democratica – un evento digitale per illustrare le proposte sulla partecipazione e l’ascolto dei cittadini in vista delle Comunali di giugno

Dieci punti per affermare che un “modello diverso amministrazione è possibile, anche a Firenze”. L’appuntamento digitale, fa sapere Del Re, nasce dalla collaborazione con Prossima Democrazia, associazione fiorentina che promuove la cultura della partecipazione e l’adozione di strumenti che facilitino il coinvolgimento diretto dei cittadini.

L’evento sarà aperto proprio dalla testimonianza di Prossima Democrazia che racconterà alcune delle buone pratiche adottate in alcune città europee e non solo in tema di coinvolgimento diretto e sistematico dei cittadini. Dopodiché sarà Cecilia Del Re, si spiega ancora, a illustrare in che modo e attraverso quali strumenti, Firenze Democratica intende procedere nella direzione dell’apertura e dell’ascolto costante.

“Questo è un appuntamento per noi molto importante – sottolinea Del Re – perché rappresenta il modello di governo che noi intendiamo applicare a Firenze. Un governo realmente partecipato, fatto di assemblee aperte, di trasparenza, di strumenti digitali utili a facilitare il coinvolgimento delle persone. L’esatto opposto del palazzo chiuso, autoreferenziale e spesso monocratico, che è stato negli ultimi anni Palazzo Vecchio, con il Consiglio comunale e i Consigli di quartiere ridotti al ruolo di passacarte della giunta, senza alcuna autonomia o possibilità di incidere realmente”.