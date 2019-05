Come Lei vede il mondo Convegno al Femminile. Sabato 11 maggio Istituto degli Innocenti Firenze

Maria Cristina Carratù, Giornalista

“Non è solo la violenza esplicita a connotare i totalitarismi, a qualunque epoca appartengano. Un’ arma non sanguinaria, ma terribilmente insidiosa, li accomuna: la lingua. Quel cruciale strumento di relazione capace, nelle circostanze più diverse, di diventare il luogo stesso in cui l’efferatezza anti umana può attecchire nella Storia. Ci voleva un filologo e filosofo come Victor Klemperer, ebreo tedesco scampato alla distruzione di Dresda e ai campi di sterminio, ma passato non indenne dall’ abisso del Secolo Breve, per dimostrarlo nel modo più inequivocabile, e cioè a partire dai meccanismi stessi della lingua, nel suo caso tedesca, che fu anche del nazismo al potere. (…)”

«Le lingue totalitarie, infatti, lo sono indipendentemente dal fatto che il regime che le usa ricorra alla violenza fisica. I moderni manipolatori di parole non mettono la gente nei campi, ma inducono a un impoverimento del linguaggio, e a un uso di parole non solo limitate di numero, ma anche sempre più prive di “alone di senso”, cioè della loro capacità di significare più cose, inibendo così ogni margine di interpretazione. Ma quando le parole non veicolano più i loro significati, diventano oggetti inerti, e cioè vere e proprie armi, utili solo ad attaccare un avversario». Quale essere vivente può riconoscere il linguaggio della violenza in modo più preciso, doloroso, accorato, di quello di una grande scrittrice e giornalista come Maria Cristina Carratù?

Rosalia Manno Tolu, Scrittrice

Non la si incontra che tramite l’immensa ricchezza di contributi che questa donna ha elargito per onorare e rendere merito al talento femminile. Il suo nome risulta in calce a numerosi progetti di cui qui brevemente citiamo appena qualche accenno.

Collana interdisciplinare e sopranazionale

“IL GENIO FEMMINILE”

“In altre parole, avremo dei “passaggi” nella galleria del “genio femminile”. Genio inteso, non senza una certa ironia, nella gamma più ampia del termine. Come suggerisce il vocabolario: genio è il nume a cui gli antichi attribuivano la tutela di un luogo, di una persona, di una istituzione (i geni familiari, per esempio). E’ un essere immaginario o astratto a cui si attribuisce la ragione di una nostra scelta nel campo pratico (“così ha voluto il mio buon genio”), nonché pensato in qualità di organismo tecnico al quale sono demandati lo studio e l’esecuzione di lavori di interesse pubblico (il genio civile). Si può usare anche nel senso di “genio tutelare,” a proposito di una persona particolare che ci protegge e assiste nelle avversità. Universalmente è inteso quale personificazione dello spirito che si immagina presieda le arti (per esempio, il genio della musica). C’è poi il senso che troviamo nelle fiabe, di esseri nella bottiglia. Soprattutto viene qui inteso nella chiave alta di talento, di attitudine naturale spiccata, di eccezionale e irripetibile capacità inventiva e interpretativa, così come, in accezione più generica e attenuata, quale capacità di concretare quanto l’immaginazione e la fantasia suggeriscono.”