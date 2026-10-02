Collettivo universitario, ‘nostro flash mob interrotto dalla Digos’

Un flash mob e una conferenza stampa degli studenti del collettivo autorganizzato universitario “interrotto dagli agenti della Digos che hanno identificato i giovani e intimato loro di interrompere l’iniziativa”.

E’ quanto denunciano oggi gli studenti del collettivo fiorentino. “Ieri eravamo a Novoli – racconta Ludovica Fazzi, membro del collettivo – quindi all’università pubblica di Firenze dove si è svolto un flash mob organizzato da noi studenti per denunciare l’appropriazione dei fondi del Pnrr esclusivamente da parte dei grandi privati, il numero ridicolo dei posti letto in gestione alle aziende per il diritto allo studio e il rincaro insostenibile dei prezzi degli affitti. Si sono avvicinati degli agenti della Digos in borghese, ci hanno chiesto di identificarci poiché – spiega la giovane – non avevamo fatto una richiesta alla questura per il flash mob”. Come studenti, continua la ragazza, “ci chiediamo se fosse effettivamente necessaria l’autorizzazione della questura per convocare una conferenza stampa ed esercitare il nostro diritto di cronaca”. La studentessa precisa che “l’azione che abbiamo fatto ieri, è durata mezz’ora, non avevamo un banchetto, quindi non c’è stata un’occupazione di suolo pubblico, se non per un telo che avevamo steso per terra, quindi non era necessaria l’autorizzazione della questura e questa è stata una misura repressiva e intimidatoria che noi condanniamo”. Gli studenti sostengono quindi di essere stati allontanati “e ci hanno detto – conclude Ludovica Fazzi – che ci potevano arrivare delle sanzioni perché per loro era un presidio non autorizzato”.