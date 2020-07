CO2.0 Festival alla Manifattura Tabacchi

Festival di poesia performativa “CO2.0 Festival” (Centro d’Oralità 2.0), sabato 31 agosto e domenica 1 settembre. Due giorni alla Manifattura Tabacchi di Firenze

Che valore sociale può avere oggi l’atto poetico? Quali strade per il futuro dell’oralità? Quali forme d’arte possono continuare a rappresentare la poesia in un presente iperstimolante?

Queste e altre domande verranno poste all’interno del festival di poesia performativa CO2.0 Festival (Centro d’Oralità 2.0), sabato 31 agosto e domenica 1 settembre. Due giorni in Manifattura Tabacchi dove i vari linguaggi del contemporaneo esploreranno la parola poetica attraverso arti visive, musica e Poetry Slam, format che sta avendo sempre più fortuna negli ultimi anni in Italia e nel mondo.

PROGRAMMA

Da sabato 31 fino a venerdì 6 settembre

“The indiscreet charm of intrasitiveness”

Mostra di stampe glitch di Nicolò Gugliuzza, poeta performer e artista visivo di stanza a Torino.

SABATO 31 AGOSTO

Le possibilità della parola nell’atto orale e performativo; il Poetry Slam come proposta della tradizione in una forma innovativa e partecipata.

16:00 Laboratorio “La poesia ad alta voce”, di e con Rosaria Lo Russo

[Gratuito su prenotazione. Clicca qui per iscriverti > http://bit.ly/Laboratorio_Rosaria_Lo_Russo ]

20:00 Talk! Poetry Slam

Una panoramica su alcune esperienze di poetry slam italiane con artisti e collettivi.

21:30 Poetry Slam d’Autore a cura di Fumofonico e Zoopalco.

Sei tra i migliori slammer d’Italia si sfideranno con testi di autori della tradizione poetica italiana, il tutto seguendo le regole internazionali del Poetry Slam e lasciando che a decidere il vincitore sia il pubblico tramite una giuria popolare scelta in modo casuale.

DOMENICA 1 SETTEMBRE

La poesia come incontro fra i linguaggi

16:00 Laboratorio “Diventare Poesia – come incarnare versi nelle voci del corpo”, di e con Dome Bulfaro

[Gratuito su prenotazione. clicca qui per iscriverti > https://www.manifatturatabacchi.com/eventi/diventare-poesia-laboratorio/ ]

20:00 Talk!

Poesia Multimediale e il Premio Alberto Dubito di poesia con musica

A cura di Fumofonico e Zoopalco, con Dr.Sospè (Davide Tantulli, produttore e organizzatore del Premio Alberto Dubito di poesia con musica), Mezzopalco (vincitori del Premio Dubito 2018) e Rosaria Lo Russo.

21:30 Diossido di Cromo

di Matteo Di Genova e Marco Crivelli (vincitori del Premio di poesia con musica Alberto Dubito 2017)

Spettacolo di poesia performativa con percussioni. Una produzione del Teatro Stabile d’Abruzzo.

23:00 Uochi Toki in RV set

Musica elettronica, parole e illustrazioni in realtà virtuali di Uochi Toki, progetto ibrido tra rap e sperimentazione attivo da venti anni nel panorama indipendente italiano ed europeo.

00:00 Dj set: Dr.Sospè

La programmazione di CO2.0 Festival è a cura del collettivo di poesia e arti performative fiorentino Fumofonico.

Fumofonico è un collettivo di artisti performativi e organizzatori di eventi culturali nato a Firenze nel 2017. Nella sua attività, volta a esplorare le potenzialità della parola nell’atto performativo, Fumofonico ha organizzato decine di eventi creando una vera e propria scena nel capoluogo toscano intorno alla poesia performativa.

