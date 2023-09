Cirk Fantastik Eclettica. Il programma dal 7 al 10 Settembre

Cirk Fantastik, Edizione XVIII – Eclettica. A Firenze, dal 7 al 10 settembre. Scopri il programma nel dettaglio.

Cirk Fantatstik si sposta a FIrenze. Al Parco delle Cascine, Prato della Tinaia. Dal 7 al 10 settembre 2023. “Un omaggio alla incredibile e sfaccettata essenza dell’essere umano. Uno stimolo alla libera espressione di sé, all’esplorazione e alle trasformazioni durante il cammino, intrecciando linguaggi e nutrendosi dei molteplici e variopinti modi di essere”.

Giovedì 7 Settembre

Ore 18: 00

Birthday Girl con India Baretto

Hula hoop contemporaneo, antipodismo, danza aerea su tessuto, fuoco

Area aperta – 30’ – per tutte le età – a offerta libera

Ore 19:00

Rock’n’PummaRoll con Roberto D’Aniello

Cabaret-concerto a base di musica folk dal sud Italia

Area aperta – per tutte le età – a offerta libera

Ore 20:30

Eccezione n.3 con MagdaClan Circo

Trittico di Circo contemporaneo, un viaggio in tre atti nell’universo poetico del Magdaclan; prima nazionale

Circo MagdaClan – 60’ – età 6+ – 15€ intero, 12€ ridotto, 6€ bambini

Ore 21:30

Trinadamàs a cura di Florence Percussion Festival

Musica dal cuore etnico che espande i confini del Mondo fra ritmi percussivi dell’America Latina e non solo.

Area aperta – concerto world music – gratuito

Venerdì 8 Settembre

Ore 16:00

Laboratorio di circo per bambini

Area aperta – 60’ – per tutte le età – gratuito

Ore 19:00

Presentazione del libro ‘Le Grande Acqua’ di Stefano Corrinan

Un viaggio in barcastop attraverso l’Oceano Atlantico.

Area aperta – per tutte le età – gratuito

Ore 19:00

Cafè Rouge con Circo Bipolar

Circo, teatro, tessuti, giocoleria, comicità

Circo MagdaClan – 45’ – per tutte le età – 12€ intero, 10€ ridotto, 6€ bambini

Ore 20:30

Dittico – Lontano + Instante con Compagnie 7bis

Circo contemporaneo, acrobatica, roue cyr

Chapiteau InStabile – 30’+25’ – età 6+ – 15€ intero, 12€ ridotto, 6€ bambini

Ore 20:30

Eccezione n.3 con MagdaClan Circo

Trittico di Circo contemporaneo, un viaggio in tre atti nell’universo poetico del MagdaClan; prima nazionale

Circo MagdaClan – 60’ – età 6+ – 15€ intero, 12€ ridotto, 6€ bambini

Dalle 18:30 alle 23

Teatro dell’Elce – William Shakespeare’s Half Time Job

Seduta teatrale per uno spettatore alla volta con lettura dei tarocchi

Area aperta – 15’ – età 8+ – 7€ intero, 5€ ridotto

Ore 22:30

Matu y su Pandilla

Musica andina / afroperuviana / afrocolombiana / cumbia / merengue / son cubano

Area aperta – concerto world music – gratuito

A seguire

Djset Darwin – El Fresko

Disco music combinata con afro / funk / cumbia / sapori caraibici / salsa n boogaloo

Sabato 9 Settembre

Ore 15:00

Laboratorio di circo per bambini

Area aperta – 60’ – per tutte le età – gratuito

Ore 16:00

Cafè Rouge con Circo Bipolar

Circo, teatro, tessuti, giocoleria, comicità

Chapiteau InStabile – 45‘ – per tutte le età – 12€ intero, 10€ ridotto, 6€ bambini

Ore 17:00

Eccezione n. 3 con MagdaClan Circo

Trittico di Circo contemporaneo, un viaggio in tre atti nell’universo poetico del MagdaClan; prima nazionale

Circo MagdaClan – 60’ – età 6+ – 15€ intero, 12€ ridotto, 6€ bambini

Ore 18:00

Tangle con Francesca Mari Juggling

Manipolazione di oggetti, danza, antipodismo

Chapiteau InStabile – 40’ – per tutte le età – 12€ intero, 10€ ridotto, 6€ bambini

Ore 19:00

Los perros del desguace con La 3 y media

Area aperta – 20’ – per tutte le età – gratuito

Ore 20:30

Welcome to my head con Kerol

Circo contemporaneo, giocoleria, beatbox

Circo MagdaClan – 55’ – età 6+ – 15€ intero, 12€ ridotto, 6€ bambini

Ore 21:30

Dittico – Lontano + Instante con Compagnie 7bis

Circo contemporaneo, acrobatica, roue cyr

Chapiteau InStabile – 30’+25’ – età 6+ – 15€ intero, 12€ ridotto, 6€ bambini

Dalle 21:00 alle 23:00

Teatro dell’Elce – William Shakespeare’s Half Time Job

Seduta teatrale per uno spettatore alla volta con lettura dei tarocchi

Area aperta – 15’ – età 8+ – 7€ intero, 5€ ridotto

Ore 22:30

DJ Vasistas + Leblond

Mix trash, electro, techno per frugare negli armadi o prenderci i ‘vestiti’ altrui e sculettare assieme + Queer mix sardo/fiorentino classe ‘79

Area aperta – djset – gratuito

Domenica 10 Settembre

Ore 10:30 – 12:00

Cabaret delle scuole di circo over 13

Chapiteau Instabile – per tutte le età – a offerta libera

Ore 15:00

Olimpiadi di giocoleria presenta Giulivo Clown

Sfide mirabolanti a suon di palline, clave, poi, cerchi… adatto a un pubblico curioso e ironico di ogni età!

Area aperta – partecipazione libera in loco – gratuito

Ore 16:00

Cafè Rouge con Circo Bipolar

Circo, teatro, tessuti, giocoleria, comicità

Chapiteau InStabile – 45‘ – per tutte le età – 12€ intero, 10€ ridotto, 6€ bambini

Ore 16:45

Oh! con Compagnia Catalyst

Circo-teatro

Chapiteau InStabile – 60’ – per tutte le età – 12€ intero, 10€ ridotto, 6€ bambini

Ore 17:30

Giulivo Splash Show con Giulivo Clown

Circo e clown acquatico!

Area aperta – 40’ – per tutte le età – a offerta libera

Ore 18:00

Eccezione n.3 con Magdaclan Circo

Trittico di Circo contemporaneo, un viaggio in tre atti nell’universo poetico del Magdaclan; prima nazionale

Circo MagdaClan – 60’ – età 6+ – 15€ intero, 12€ ridotto, 6€ bambini

Ore 19:00

Tangle con Francesca Mari Juggling

Manipolazione di oggetti, danza, antipodismo

Chapiteau Instabile – 40’ – per tutte le età – 12€ intero, 10€ ridotto, 6€ bambini

Ore 20.30

Welcome to my head con Kerol

Circo contemporaneo, giocoleria, beatbox

Circo MagdaClan – 55’ – età 6+ – 15€ intero, 12€ ridotto, 6€ bambini

Dalle 21:00 alle 23:00

Teatro dell’Elce – William Shakespeare’s Half Time Job

Seduta teatrale per uno spettatore alla volta con lettura dei tarocchi

Area aperta – 15’ – età 8+ – 7€ intero, 5€ ridotto

INFO

Biglietteria:

I biglietti possono essere acquistati su TicketOne in loco presso la biglietteria del festival dalle ore 17.00 alle 21.00.

Il costo del biglietto può variare da 6€ a 20€.

Riduzioni

Ridotto generico: Arci, Controradio, Abbonati Autolinee Toscane, Studenti, Scuole di circo, over 65, Soci Coop

Ridotto a 6€: bambini dai 4 ai 12 anni

Gratuito: bambini fino a 3 anni

Prenotazioni

Mail: i[email protected]

Tel: 3891824669 dalle 11.00 alle 16.00 (solo WhatsApp)

Affinché la prenotazione sia effettiva dovete attendere una mail o un messaggio di conferma.