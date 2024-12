Treno merci investe un uomo sui binari, ipotesi suicidio

E’ ripresa intorno alle 13.30 la circolazione ferroviaria nel Livornese dopo la conclusione dei rilievi da parte della Polfer dopo l’interruzione imposta dalle 11:20 quando un treno merci ha investito un uomo, sulla tratta Pisa-Roma in località Calafuria, a Livorno. L’ipotesi principale sulla quale si sta indagando è quella del suicidio.

La circolazione dei trani sulla linea Pisa-Roma tra Livorno e Quercianella è rimasta sospesa per circa due ore in entrambe le direzioni per poi tornare regolare dopo l’intervento della polizia ferroviaria e dei soccorsi per le rimozione della salma.

E’ stato il macchinista del convoglio a dare l’allarme avvertendo il 118 e successivamente le autorità competenti per quanto accaduto e riferendo di avere visto un uomo, probabilmente di età avanzata, gettarsi sotto il treno al momento del passaggio da Calafuria, sul litorale livornese.