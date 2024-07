“Cinema sotto le stelle” al Teatro Romano di Fiesole per il mese di agosto

Al Teatro romano di Fiesole un agosto di film! Dal 5 al 21 la rassegna organizzata dalla Fondazione Stensen, in programma un omaggio a Salvatores, grandi classici e titoli in esclusiva

Una nuova stagione di “Cinema sotto le stelle” al Teatro Romano di Fiesole, dal 5 al 21 agosto 2024, con il programma a cura della Fondazione Stensen, nell’ambito della 77° Estate Fiesolana.

Il grande schermo, ricavato in uno dei teatri più antichi del mondo, proporrà una selezione della stagione, tra cui l’acclamato Perfect Days di Wim Wenders, l’esordio alla regia dell’attore Michele Riondino Palazzina Laf (21 agosto) e il pluripremiato Povere Creature di Yorgos Lanthimos (5 agosto); per i grandi classici Il Gattopardo di Luchino Visconti (14 agosto) e Buena Vista Social Club di Wim Wenders (11 agosto).

Non manca un omaggio al maestro del cinema Premio Fiesole 2024, Gabriele Salvatores, con due dei suoi lavori più significativi, Educazione siberiana e Sud (20 agosto e 6 agosto), selezionati in collaborazione con il regista stesso. Educazione siberiana, tratto dall’omonimo romanzo di Nicolai Lilin, segue il percorso di crescita di un ragazzo in Siberia, allevato secondo l’educazione trasmessa dal nonno (interpretato da un grande John Malkovich). Sud è di stringente attualità, una commedia che a trent’anni di distanza rimane uno specchio fedele di tanti tratti caratteristici della società e della politica italiana: in un piccolo centro del Sud italiano, l’apertura dei seggi elettorali viene turbata dall’irruzione di tre cittadini italiani e un eritreo, tutti disoccupati e senza fissa dimora, intenzionati – armi alla mano – ad occupare la scuola che ospita le votazioni.

L’appuntamento di Ferragosto è per le famiglie con Kung Fu Panda 4, un nuovo capitolo esilarante e divertentissimo di una delle saghe più amate di sempre. Per le famiglie appuntamento anche con La quercia e i suoi abitanti, un documentario che ritrae la magnificenza della natura e la magia della vita che nasce e si sviluppa intorno a una quercia centenaria.

Infine, alcuni titoli in esclusiva come Race for Glory – Audi VS. Lancia di Stefano Mordini (17 agosto) sulla storica sfida Lancia – Audi, una delle più grandi rivalità della storia del rally; il poetico Misericordia di Emma Dante, tratto dall’omonima opera teatrale, Il male non esiste (18 agosto) che conferma il talento e l’unicità di sguardo e sensibilità del regista giapponese Hamaguchi (Drive my car), autore che nel giro di pochi anni si è imposto come uno dei più importanti e autorevoli del panorama internazionale.

