Champions League Femminile: tutti al Franchi!

🔈Firenze, mercoledì alle 19:30 allo stadio Franchi, si disputerà la partita di Champions League valida per gli ottavi di finale.

La sconfitta di misura subita a Londra dalla Fiorentina lascia aperte tutte le possibilità, ma le nostre calciatrici hanno bisogno del vostro supporto, già 2000 tifosi hanno acquistato il biglietto per la partita che potrebbe lanciare la Fiorentina in Champions League, tra le prime otto squadre d’Europa, unitevi a questo gruppo di entusiasti del calcio femminile.

“E’ un momento storico per noi, abbiamo la possibilità di entrare tra le prime 8 squadre d’Europa: servirà una prestazione straordinaria – dice Antonio Cincotta, il tecnico della Fiorentina Women’s – all’andata finì 1-0 per le campionesse d’Inghilterra, un risultato che rende possibile la qualificazione per le ragazze viola. In questi giorni è difficile dormire perché l’emozione è tanta – ha continua il tecnico – Il Chelsea è tra le migliori squadre d’Europa, costruita per vincere la Champions. Il nostro obiettivo è ben figurare e provarci fino alla fine, giocheremo proprio per questo dando il 120% poi guarderemo il risultato per capire se saremo in paradiso, in purgatorio o all’inferno”.

Chiara Brilli e Gimmy Tranquillo hanno intervistato il presidente della Fiorentina Women’s Sandro Mencucci: