Cgil, preparare riapertura scuole a settembre

Firenze, “Scuola, facciamola ripartire, insieme, con intelligenza”: è l’appello lanciato da Paola Galgani, segretaria della Camera del lavoro metropolitana di Firenze, e Paola Pisano, segretaria generale della Flc Cgil fiorentina a istituzioni, associazioni, tecnici e esperti per organizzare fina da ora per settembre.

“Un disegno complessivo, che investa trasporti, edilizia scolastica, mense e ambienti comuni, protocolli di comportamento, infrastrutture, aumento del personale, procedure per la sanificazione”, si legge in un comunicato della stessa Cgil.

“Non ci possiamo permettere di arrivare a settembre senza un piano di rientro in classe – sottolineano Galgani e Pisano -. Tale scenario è evocato da più parti, ma tanto esso è necessario quanto poco invece ne vediamo delineate le caratteristiche: si fa un gran parlare di classi suddivise in più turni e didattica in presenza alternata a quella a distanza, ma ancora nessuna parola dal ministero dell’Istruzione e dagli altri organismi competenti sulla necessità di delineare un disegno complessivo”.

Per Galgani e Pisano, “non possiamo però attendere ‘dall’alto’ quello che possiamo e dobbiamo programmare a livello di territorio, affinché non si perda tempo prezioso e si arrivi a settembre senza un’idea compiuta delle cose da fare: dobbiamo riaprire ‘La Scuola’. È il momento di chiamare a raccolta, a partire dall’area metropolitana di Firenze, enti locali, organizzazioni sindacali, associazionismo, tecnici ed esperti, per iniziare a delineare in modo coordinato e partecipato una road map”.

“La Cgil e la Flc Cgil – concludono – hanno le idee, la competenza e il radicamento territoriale per offrire un contributo a questo percorso”.