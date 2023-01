Cedimento di un muro a causa del maltempo su strada trafficata di Firenze

Firenze, vigili del fuoco e polizia municipale in via dei Massoni per via del cedimento di un muro.

Cedimento di un muro a causa del maltempo a Firenze lungo una strada trafficata ai margini della città, si spiega dal Comune, sarà chiusa via dei Massoni, nei pressi della statale Bolognese. Il cedimento si è verificato all’altezza di via delle Ballodole. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale.

La proprietà privata, riferisce Palazzo Vecchio, è stata contattata per l’intervento di rimozione del materiale in strada e per mettere in sicurezza il muro nei tratti pericolanti. La strada collega la zona di Campo di Marte, Cure, Fiesole e Caldine dalla statale Faentina alla zona di Careggi per la Bolognese. Ora c’è un itinerario alternativo per raggiungere via Bolognese da via di Careggi è viale Pieraccini, via Alderotti, via Vittorio Emanuele II, via Trieste e via Trento. Su Firenze è piovuto in modo copioso.