Casting a Lucca per l’evento “omaggio a Blade Runner 2019”

Sabato 30 marzo – dalle 10.30 alle 17.30 – presso l’Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca (piazza San Martino, 7) – si terrà il casting per figuranti e performers dell’evento “Tears in rain. Omaggio a Blade Runner 2019 con Rutger Hauer”, uno degli eventi organizzati da Effetto Cinema Notte nell’ambito del Lucca Film Festival e Europa Cinema in programma sabato 20 aprile a partire dalle 22 in piazza San Michele (Lucca).

Nel futuro immaginato da Philip Dick la storia del film “Blade Runner” è ambientata in un 2019 straordinariamente simile al nostro, l’idea è quindi celebrare “l’anno di Blade Runner – dicono gli organizzatori – costruendo un evento intorno al monologo più famoso della storia del cinema “Tears in rain”, che chiude la pellicola”.

“Per partecipare non occorre saper fare qualcosa – continuano gli organizzatori -, basta avere voglia di divertirsi e trasformarsi. Ovviamente saremo contenti anche d’incontrare persone che hanno talenti e attitudini in vari settori performativi. Se volete far parte del nostro evento venite a trovarci: sarà un’occasione per vivere un momento irripetibile e far parte di una vetrina che può valorizzare una vostra capacità, professione o semplicemente farvi divertire”.

Alla sua settima edizione, la festa di chiusura del Lucca Film Festival e Europa Cinema – battezzata “Effetto Cinema Notte” – è un format che trasforma tutto il centro storico della città in un grande set performante a cielo aperto, grazie alle sinergie con circa cinquanta pubblici esercizi e altrettante associazioni culturali e compagnie teatrali amatoriali del territorio.

