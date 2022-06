Castiglion Fiorentino: picchia moglie incinta e figlia, denunciato

Castiglion Fiorentino – L’aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una lite. Ci sarebbero stati anche pregressi episodi simili.

Avrebbe picchiato la moglie incinta colpendo anche la loro figlia minorenne. Per questo un giovane straniero è stato denunciato dai carabinieri per lesioni e maltrattamenti in famiglia. Tutto sarebbe avvenuto stamani in un’abitazione di Castiglion Fiorentino (Arezzo). Secondo quanto riferito dai carabinieri il giovane, al culmine di una lite, avrebbe aggredito la moglie, anche lei straniera, finendo per colpire anche la figlia.

Da quanto poi ricostruito in base alla testimonianza dell’aggredita, pur non essendo stata mai presentata denuncia, ci sarebbero stati anche pregressi episodi violenti nei suoi confronti avvenuti con l’utilizzo di corpi contundenti. La donna è stata fatta accompagnare, insieme alla figlia minore, al pronto soccorso dell’ospedale di Arezzo per l’avvio del protocollo rosa. I militari stanno svolgendo ulteriori indagini e accertamenti sul caso.