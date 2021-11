Castiglion Fiorentino (Arezzo): a causa di un incendio in un appartamento, due persone sono rimaste intossicate.

Sul posto ambulanze del 118 e i vigili del fuoco. Una donna di 74 anni, è stata trasportata in codice rosso in ambulanza all’Ospedale di Careggi a Firenze, per successivo trattamento in camera iperbarica, una seconda paziente è attualmente all’ospedale de La Fratta di Cortona. Accertamenti dei carabinieri.

Notizia in aggiornamento