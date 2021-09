Castelnuovo Castelnuovo Val di Cecina: crolla colonica, 71enne in prognosi riservata

By

E’ ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Pisa il 71enne rimasto ferito in seguito all’esplosione che ha causato il crollo parziale dell’abitazione dell’anziano nel Pisano, una colonica nelle campagne di Castelnuovo Val di Cecina, in località Leccia. Da quanto appreso l’uomo abitava da solo e si presume che l’esplosione sia collegata a una fuga di gas dalla bombola gpl della cucina. A

Accertamenti sull’accaduto sono in corso da parte dei carabinieri. L’ipotesi è che si sia trattato di un fatto accidentale. Intanto è terminato l’intervento dei vigili del fuoco le cui ricerche, anche con l’impiego del nucleo cinofili, hanno dato esito negativo per la presenza di altre persone.