Castelfiorentino: si ribalta con auto e finisce fuori strada, grave

Una donna, 50enne, è rimasta ferita in modo grave in un incidente sulla SP4 verso le 10.30 di oggi, venerdì 21 dicembre.

Stava percorrendo via Bacci a Castelfiorentino, poco distante da Ortimino e quindi dal confine con Montespertoli, quando la sua auto si è ribaltata ed è finita fuori strada. La donna ha perso il controllo del mezzo e ha capottato la vettura, ferendosi in modo grave. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Petrazzi per estrarla dall’auto e affidarla alle cure dei sanitari inviati dal 118.

La Misericordia di Castelfiorentino, arrivata assieme all’automedica, ha portato la ferita in codice rosso all’ospedale di Empoli. La donna era in condizioni gravi per via dei traumi riportati, ma era cosciente e non è stata giudicata in pericolo di vita. È intervenuta anche la polizia municipale dell’Unione dei Comuni con due pattuglie. Fatti i rilevamenti, la polizia municipale si è occupata anche di veicolare il traffico che si era formato sulla SP4 a seguito dell’incidente; la strada è rimasta chiusa per meno di un’ora e adesso la viabilità è tornata alla normalità.