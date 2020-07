Cassazione: Cassano eletta presidente aggiunto, prima volta per una donna

Margherita Cassano, attuale presidente della Corte d’Appello di Firenze, è il nuovo presidente aggiunto della Corte di Cassazione. L’ha nominata il plenum del Consiglio superiore della magistratura, con la sola astensione del laico della Lega Stefano Cavanna. E’ la prima donna a ricoprire un ruolo apicale alla suprema Corte.

Cassano, 64 anni, e’ in magistratura dal 1980. “Magistrato di grande valore e competenza. È stato un onore averla avuta nella nostra città”. Così il sindaco di Firenze, Dario Nardella, commenta la nomina.

Apprezzamento per la nomina di Margherita Cassano e’ stato espresso da parte del consigliere laico del Csm Filippo Donati “per il sentimento diffuso di stima da parte del foro Toscano” e per “le eccezionali doti umane. Avere una donna che emerge in Cassazione- ha aggiunto- e’ un orgoglio per tutti noi”. La togata Paola Braggion ha sottolineato: “La sua nomina porta onore a tutta la magistratura, soprattutto in questo momento delicato. Da magistrato donna lasciatemi esprimere la grande soddisfazione per questa nomina perche’ per la prima volta un magistrato donna arriva a ricoprire un ruolo cosi’ importante per la Corte di Cassazione e per tutta la magistratura. Sara’, come e’ sempre stata, un modello ed un esempio di preparazione e competenza, e sapra’, come ha fatto in passato, coniugare al meglio le grandissime doti professionali e organizzative a quella amabilita’ non disgiunta da ferma determinazione che la caratterizza”.

“Accolgo con viva soddisfazione la notizia della nomina della dott.ssa Margherita Cassano quale Presidente aggiunto della Corte di Cassazione. La dott.ssa Cassano, che ho avuto modo di conoscere ed apprezzare in molte occasioni e soprattutto in qualità di Presidente della Corte d’Appello di Firenze, è una donna con un grandissimo senso delle istituzioni, rigorosa e preparata, quanto mai adeguata a ricoprire un ruolo così importante e delicato, proprio nel momento (come bene ricordava il Presidente della Repubblica Mattarella), in cui bisogna ricostruire un solido rapporto di fiducia tra la Magistratura ed il Paese, dopo le recenti polemiche e le inchieste che hanno segnato amaramente gli ultimi mesi. Che l’elezione poi sia avvenuta praticamente all’unanimità, con una sola astensione, rappresenta un ulteriore motivo di soddisfazione. Così come il fatto che Margherita Cassano sia la prima donna a ricoprire una carica di tale rilievo in seno alla Corte di Cassazione. A lei i miei migliori auguri per il suo nuovo incarico, certa che saprà farsi onore, come ha fatto in ogni altra fase della sua vita professionale”, ha dichiarato l’On. Rosa Maria Di Giorgi, membro dell’Ufficio di Presidenza del Gruppo PD alla Camera.

Il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti dell’Associazione Stampa Toscana esprimono “le più vive congratulazioni alla dottoressa Margherita Cassano, presidente della Corte d’Appello di Firenze, eletta dal Csm, alla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella, presidente aggiunto della Corte di Cassazione”. L’Associazione Stampa Toscana ricorda “in questo momento con grande piacere la forte collaborazione portata avanti con la dottoressa Cassano, culminata con la firma del protocollo, primo in Italia, che regola l’accesso dei giornalisti, compresi fotoreporter e telecineoperatori a Palazzo di Giustizia, condiviso dal procuratore generale Marcello Viola, dalla presidente del Tribunale, Marilena Rizzo, dal procuratore capo di Firenze, Giuseppe Creazzo”. Ast rivolge alla dottoressa Cassano, prima donna ad approdare ai vertici della Cassazione, “i più fervidi auguri per il nuovo, alto, prestigioso incarico”.