Casentino: scossa di terremoto 2.3 a Talla

Casentino – Scossa di terremoto questa mattina alle 7,37 nel comune di Talla (Arezzo).

La magnitudo registrata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia è stata di 2.3 ad una profondità di 8 chilometri.

L’epicentro è stato individuato 3 chilometri a nord del centro di Talla in Casentino. La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma non ha provocato danni.

Su https://www.regione.toscana.it/-/terremoti-in-toscana sono riportati gli eventi sismici con epicentro in Toscana registrati dalla rete sismica nazionale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) e con risentimento in Toscana per magnitudo uguali o superiori a 3.0. Tali eventi sono stati estrapolati dal Settore Sismica Ufficio Prevenzione sismica della Regione Toscana.

Per maggiori informazioni puoi consultare l’elenco completo degli ultimi terremoti >>> elenco terremoti (sito Ingv).

Se hai sentito il terremoto puoi compilare il questionario a cura dell’Ingv, e invita altri a farlo. Per studi scientifici è importante compilare il questionario anche se non hai avvertito niente! >>> compila il questionario.