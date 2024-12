www.controradio.it Casa, sicurezza e sostenibilità ambientale, i buoni propositi di Funaro Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:00:51 Share Share Link Embed

Casa, sicurezza e mobilità sostenibile i tre macro temi sintetizzati come buoni propositi dalla sindaca Funaro nello scambio di auguri con i giornalisti a sei mesi dal suo insediamento.

In questo primo Natale da Sindaca, Funaro ha ribadito la strada intrapresa per incentivare gli affitti a lungo periodo e gestire i flussi turistici, il percorso interistituzionale avviato sul potenziamento di controlli e della prevenzione in citta, la sostenibilità ambientale a partire dalle tramvie e da un piano verde che verrà annunciato con la vicesindaca a gennaio e che avrà come parole d’ordine la depavimentazione.

Casa e sicurezza in apertura di auguri alla stampa da parte di Funaro facendo una sintesi dei suoi primi mesi di mandato e ringaziando i giornalisti per la dialettica costruttiva anche in campagna elettorale. Sul fronte della casa impegno per recupero Erp e alloggi vuoti, le misure sugli affitti brevi annunciate nelle scorse settimane e incentivo alla residenza.

Sulla sicurezza, la sindaca ha ricordato l’assunzione di agenti della polizia municipale, l’illuminazione di aree particolarmente critiche, il potenziamento della videosorveglianza e le iniziative trasversali sociali, culturali e di prevenzione. “La cosa principale – ha ribadito – è l’importanza del lavoro interistituzionale, avendo obiettivi comuni”.

Terzo tema è quello legato alla sostenibilità ambientale. Funaro ha annunciato la presentazione a gennaio del piano del verde con risorse aggiuntive insieme alla vicesindaca Galgani. Parola d’ordine la depavimentazione dei parchi.

Il quarto tema, la sfida ereditata della sostenibilità della mobilità cittadina a partire dalle linee delle tramvie. “Fino a che non partirà la Vacs non apriranno i nuovi cantieri per la linea per Bagno a ripoli”.

Per la cultura, la prima cittadina ha sottolineato la volontà di valorizzare le piccole realtà che svolgono anche un ruolo di presidio sociale e l’auspicio che che le grandi istituzioni diano il meglio di sé, riconoscendo il grande lavoro del sovrintendente Fuortes per il Maggio musicale sul territorio. “Spero sia di esempio”.

Sul consueto Capodanno cittadino diffuso, “Sarà in varie piazze: Signoria, San Giovanni, Ss. Annunziata, Santa Croce e un Oltrarno itinerante”.